Jane Alexander, dopo Gianmarco resta senza casa: la confessione su Elia

Jane Alexander, le ultime rivelazioni a Mattino 5: con la fine della storia con Gianmarco resta senza casa, la confessione inaspettata su Elia

Jane Alexander, per la prima volta dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip, si fa intervistare da Federica Panicucci a Mattino 5. Il suo arrivo è abbastanza atteso nello studio, visto che per mesi si è spesso parlato della sua storia con Elia Fongaro. Ma come sta procedendo tra i due? L’attrice non intende definire il loro rapporto con la parola “relazione”. Infatti, l’ex gieffina preferisce chiarire che al momento si stanno semplicemente frequentando, in quanto hanno ancora bisogno di capire tante cose. Per lei non è facile, poiché ha un figlio a cui deve rendere conto. Pertanto, prima di iniziare una relazione ha bisogno di capire determinate cose. Non è cambiato nulla tra loro. Il rapporto sembra essere rimasto sempre lo stesso. La stessa Jane ammette di guardare Elia con gli stessi occhi con cui lo guardava nella Casa. Si vedono molto spesso e lui pare le stia dimostrando molto. La Alexander confessa di non pensare più che Elia sia una persona immatura, anzi. Lo vede anche più “antico” e serio di lei. La cosa che le piace di più del giovane Fongaro è il fatto che sia protettivo nei suoi confronti. Ma c’è una confessione che sconvolge tutti in studio: la Alexander ammette di non aver ancora dormito con Elia fuori dalla Casa.

Jane Alexander e il rapporto con Elia Fongaro dopo il Grande Fratello Vip

Procede molto bene la frequentazione con Elia. Ma se dovesse interrompersi, Jane non tornerebbe mai a fianco di Gianmarco. Più volte l’attrice ha rivelato che la loro storia sarebbe finita indipendentemente dal rapporto nato con Fongaro nella Casa. La Alexander parla dei problemi che aveva con il suo ormai ex compagno. Pare che lui la ignorasse per tutto il giorno. Secondo quanto racconta Jane, Gianmarco non le rivolgeva la parola per giornate intere, eppure vivevano insieme. Ora di comune accordo, la loro casa è rimasta a lui. Pertanto, la Alexander annuncia di avere un altro grande problema: trovare una nuova abitazione. Quella che condivideva con Gianmarco non è più la sua e ora ha bisogno di trovare una sistemazione.

Jane Alexander senza casa: l’attrice trascorrerà il Natale a casa del padre del figlio Damiano

Jane non tornerà mai insieme a Gianmarco, la loro storia probabilmente era finita già da diverso tempo. Nel frattempo, l’attrice ora è costretta a cercare una nuova casa dove vivere. Ma con chi trascorrerà il Natale? Con Elia? Ebbene no! La Alexander rivela che a ospitarla per il periodo natalizio sarà il padre del figlio Damiano. Intanto, la Panicucci vuole sapere se Jane ed Elia abbiano già dormito insieme. L’attrice delude tutti e confessa che ancora ciò non è avvenuto! Tutti si aspettavano che tra loro, una volta fuori dalla Casa, sarebbe scoppiata la passione. Eppure Jane preferisce prima dare priorità al figlio Damiano.