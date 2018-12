Elia Fongaro ‘urla’ di felicità per Jane sui social: fan elettrizzati

Elia Fongaro ‘urla’ la sua felicità per Jane su Instagram: fan elettrizzati

Lunedì vitale, brioso e passionale per Elia Fongaro, che apre la settimana pubblicando un post social denso di miele e felicità. Negli scorsi giorni la situazione delicata che lo aveva fatto avvicinare alla bella Jane Alexander al Grande Fratello Vip ha finalmente trovato uno sbocco. L’attrice ha chiuso la sua precedente relazione con Gianmarco e ora può vivere alla luce del sole e in assoluta serenità il nuovo viaggio sentimentale con il modello. Da qui la gioia di entrambi: ora che hanno messo in ordine i pezzi del puzzle delle loro vite possono cominciare a costruire qualcosa di nuovo, di bello, che sappia di affetto e, chissà, magari d’amore. Una cosa è certa: i due sono al settimo cielo e Fongaro non fa nulla per nasconderlo. Anzi, ‘urla’ per il suo stato di grazia…

Il modello: “Sto bene. Sto bene. Sto bene…”

“Sto bene. Sto bene. Sto bene. Benissimo”. Elia lo ripete tre volte nel post pubblicato stamane su Instagram, quasi fosse un urlo liberatorio (e guarda a caso l’hashtag #stobene era stato postato da Jane, sempre in mattinata). Poi aggiunge: “Buongiorno e buon inizio settimana a tutti! Stasera Grande Fratello Vip“. Ma ciò che non passa inosservato è l’hashtag con cui chiude il messaggio: “jelia“. Immediata la reazione dei fan che, elettrizzati dalle parole del loro beniamino, fanno cascare centinaia di commenti zuccherosi ed entusiasti. Tutti tifano per lui e la bella Jane. I tempi in cui al GF qualcuno da casa storceva il naso accusandolo di doppiogiochismo e poca sincerità sono lontani. Anche perché Elia ha fatto ricredere molti. Sono servite settimane, ma la missione è stata compiuta: oggi in pochi nutrono dubbi sulla sua spontaneità.

Jane Alexander ed Elia Fongaro: il dopo Grande Fratello Vip

Se Elia si è svegliato con il sorriso, non da meno è stata Jane che ha postato sempre su Instagram una foto con un sorriso smagliante e tanta vivacità (come detto poc’anzi ha pubblicato anche l’hashtag #stobene, poi ripreso da Fongaro). Tra i due è amore vero? “Sto vedendo Elia, ci stiamo conoscendo”, ha ribadito ieri l’attrice a Domenica Live. “Stiamo cercando di capire quello che succederà e che tipo di rapporto intraprendere. Non lo sappiamo ancora. So che Elia mi vuole un sacco bene: questo è poco ma sicuro”.