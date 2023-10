Beatrice Luzzi: altarini di Elisa di Rivombrosa, replica dura di Jane

Dopo i recenti attriti nella Casa del Grande Fratello con gli altri coinquilini, Beatrice Luzzi si è resa ancora una volta protagonista di una dinamica che, stavolta, non riguarda gli altri concorrenti. Nella puntata trasmessa giovedì 5 ottobre, l’attrice romana è tornata sul famoso paragone avanzato da Valentina Modini. Quest’ultima, infatti, aveva recentemente messo a confronto Beatrice Luzzi e Jane Alexander, notando alcune somiglianze. Confronto che l’attrice romana non aveva accolto positivamente, esibendo un certo fastidio.

Beatrice Luzzi-Jane Alexander: cosa c’è dietro

Ecco quindi che Beatrice ha spiegato ad Alfonso Signorini il motivo dietro la sua reazione: Jane Alexander sarebbe colpevole, a detta dell’attrice romana, di averle sottratto la parte di Lucrezia Van Necker nella celebre fiction Elisa di Rivombrosa.

Dopo il paragone di Modini e la reazione di Luzzi, aveva fatto seguito una confidenza di quest’ultima a Fiordaliso: “Quando Valentina ha fatto quel nome dell’attrice ho reagito così perché quella parte era mia. (…) Decisamente mia e lei proprio l’ha sfilata in malissimo modo. E fu una svolta abbastanza grave. Quindi proprio mi hai fatto un nome…“. Sia Luzzi che Alexander fecero il provino per la parte intorno al 2002 e fu quest’ultima a spuntarla. Quando Signorini ha chiesto a Beatrice per quale motivo credesse che Jane le avesse sottratto la parte in modo scorretto, la gieffina ha rivelato:

“Perché io ero appena uscita da Vivere ed era pronta lì. Poi è andata molto bene, feci un provino molto bello e avevo il ruolo in mano. E poi improvvisamente mi dissero: ‘No, abbiamo dovuto metter lei’. (…) Però non mi chiederai chi, come, per favore… però andò così. Questo lo sottoscrivo proprio“.

Repliche di Varrese e Jane Alexander alle parole di Beatrice Luzzi

A replicare alle parole di Beatrice Luzzi è stato Massimiliano Varrese, intervenuto in difesa di Alexander: “Voglio spezzare una lancia a favore di Jane, perché la conosco, è una mia cara amica. (…) Siamo molto amici, è una persona che apprezzo, perché ha dei grandi valori e credo che questa cosa dei ruoli rubati sia un po’ da sfatare nel mondo dello spettacolo perché spesso e volentieri si arriva ai callback. E alla fine il ruolo lo vince chi è più giusto per quel ruolo in quel momento storico. (…) E’ brutto parlare male così dei colleghi, secondo me“.

Anche Jane Alexander non è certo rimasta in silenzio, offrendo la sua versione dei fatti su quanto accaduto. In un recente post su X, infatti, l’attrice ha spiegato: “Le cose sono molto più semplici di come le vede la signora Luzzi. Entrambe abbiamo fatto un provino, lei è stata scartata. Dopo più di 20 anni potrebbe farsene una ragione“. Dopo che Signorini ha letto il post davanti a Beatrice, quest’ultima non ha replicato: “È difficile parlare di parole… Quindi, che ti devo dire? I fatti danno ragione a lei“.

I commenti di Signorini e Cesara Buonamici hanno chiuso questa parentesi. Mentre il primo ha elogiato la lucidità di Beatrice Luzzi, la seconda ha ironicamente proposto di telefonare all’amica Cinzia TH Torrini, regista della fiction, per scoprire come sono andati realmente i fatti.

Il precedente botta e risposta tra le due attrici

Non è la prima volta che Jane Alexander commenta via social le parole di Beatrice Luzzi. Già poco dopo la reazione stizzita della Luzzi al paragone di Valentina Modini, l’attrice (anch’essa ex gieffina) aveva spiegato come le due non si conoscessero, non comprendendo la motivazione dietro una simile reazione. Ora, però, il perché del fastidio della Luzzi è venuto a galla e non è dato sapere se questo “botta e risposta” a distanza sia destinato a continuare o meno.