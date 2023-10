GF, Heidi: il padre devastante! Divide e silura Varrese. Alfonso irato

Sotto la lente di ingrandimento nell’undicesima puntata del Grande Fratello 2023 finiscono Heidi Baci e Massimiliano Varrese. Il pubblico non tifa per la nascita di questa coppia, questo è poco ma sicuro. Infatti, è raro notare tra i commenti sui social network qualcuno che sostiene la vicinanza tra i due gieffini. Anzi, moltissimi telespettatori sognano una storia d’amore tra Heidi e Vittorio Menozzi. I due diretti interessanti, però, confermano stasera che tra loro c’è solo un’amicizia. Tra chi non sostiene la coppia Heidi-Massimiliano c’è il padre di lei.

La Baci ha modo di riabbracciarlo e di scoprire che è contrario alla sua vicinanza all’attore. Ma prima Alfonso Signorini si concentra su quanto accaduto negli ultimi giorni nella Casa di Cinecittà. Il conduttore ammette di avere un sospetto, ovvero che Heidi si sia riavvicinata a Varrese per il televoto della scorsa settimana. La Baci, però, con il sostegno dell’attore fa presente di essersi riavvicinata qualche giorno prima. E, in effetti, è così.

Dopo qualche giorno di felicità, Heidi e Varrese hanno ripreso a litigare. In particolare, ciò è accaduto quando è passato sopra la Casa di Cinecittà l’aereo dedicato alla Baci e Vittorio. Vedendo poi i due chiarirsi, ha portato l’attore a sbottare. “Dopo l’aereo è tornato a essere cupo”, racconta stasera Heidi al GF. Signorini rimprovera duramente l’attore per via del suo atteggiamento, ricevendo l’applauso da parte del pubblico a casa:

“Non è bello vederti così da casa. Sei opprimente! Ho capito che sei fisico, ma sembra che tu non le dia respiro!”

Rispondendo alla domanda di Signorini, la gieffina ammette di non sentirsi ufficialmente legata a Massimiliano. A commentare il tutto ci pensa proprio Vittorio e il pubblico spera che possa fare un passo verso la Baci:

“Se io fossi al posto di Massimiliano? Dopo l’allontanamento che mi sono imposto quando Heidi si è riavvicinata a lui, me lo sono chiesto. Secondo me il problema è che da parte di Massimiliano ci sia una mancanza di fiducia completa nei confronti di Heidi, perché ancora non la conosce. Ha bisogno di sicurezza per avere una serenità interiore”

Subito dopo arriva il momento per Heidi di incontrare il padre. Nei giorni scorsi, è spuntata fuori una chat in cui è stato possibile notare tutto il dissenso della famiglia Baci.

Grande Fratello 2023: Heidi devastata dal confronto con il padre

Signorini fa continuare il confronto nella Stanza a Led, dove Heidi ribadisce di non essere convinta su Massimiliano:

“Lui cerca lo scontro, si siede lì vicino e lancia frecciatine. Sei pesante e fai i tuoi giochetti psicologici. Poi te ne vai, ti cerco e mi dici ‘sto male perché sto pensando a mia figlia’. Sei complesso. Quindi va bene così. Mi dispiace, non era per essere maleducata. Poi mi sono alzata io, per evitare di creare…”

Il conduttore sostiene la gieffina, dichiarando di averla capita e che effettivamente questa situazione per lei è pesante. Cesara Buonamici sottolinea che Heidi è una ragazza non abituata a stare in televisione e che probabilmente si pone il problema di ciò che pensano fuori. Heidi conferma, facendo notare che ci sono anche dei lati di Varrese che non le piacciono.

A un certo punto, Alfonso chiede a Heidi di tornare nel salone, dove viene freezata. Qui arriva suo padre Genti, il quale regala un grande colpo di scena con un discorso che affossa Massimiliano e divide:

“Sono venuto qui perché ti voglio bene e sei mia figlia. Quando sei entrata ci hai fatto felici. Poi una scelta sbagliata ci ha sbalorditi. Siamo devastati da questa scelta sbagliata. Stare con un uomo più grande di me, che tra poco andiamo in pensione insieme, è stata una pugnalata. Non sei riuscita a dare un muro a una persona, che ti ha messo sotto stress. Io non ho parole. La mamma non ti guarda più da quel momento. Io non permetto a nessuno di trattare male mia figlia e di calpestare la tua dignità e la salute della mamma. Le ho promesso che stasera ti porto a casa”

Heidi appare subito accondiscendente. Si premura di dire ‘sì’ e confermare ogni cosa che viene dichiarata da suo padre. La gieffina è amareggiata all’idea di aver deluso i suoi genitori. La maggior parte dei telespettatori applaude al discorso del papà di Heidi, in quanto da sempre fanno notare che Varrese è troppo opprimente nei confronti della ragazza.

Questa parte del pubblico crede che Genti abbia sbagliato un po’ i modi, ma che è semplicemente un padre preoccupato. Infatti, lui stesso spiega di aver visto sua figlia improvvisamente cambiare, dettaglio notato da molti telespettatori:

“Lei è ansiosa. Il problema non è solo che è più grande, è anche l’atteggiamento. Io non ho niente da dire su quella persona… Non lo conosco, però non mi piace. Era sorridente e sempre solare. Qua l’ho vista spenta, chiusa, ansiosa. Mi sono preoccupata davvero. La pressione di questo qua è forte… Non ho riconosciuto più mia figlia per questo”

I telespettatori credono che Massimiliano stesse causando un crollo in sua figlia, con il suo atteggiamento troppo soffocante. “Scusa ho sbagliato, ho avuto tanta pressione”, così Heidi al GF tenta di placare la rabbia del padre. Signorini fa parte, però, del gruppo di persone che trovano il discorso dell’uomo troppo pesante:

“Le sue affermazioni sono molto forti. Io voglio dissentire, perché Massimiliano non ti ha mai trattata male e non ha esercitato violenza nei suoi confronti. E no! Un poco meno, è una trasmissione che va in onda 24 ore su 24”

Per Heidi la questione è chiusa qua, in quanto ha intenzione di mettere definitivamente fine alla sua ‘storia’ con Varrese. Non solo, dà pienamente ragione al padre. Questo genera un po’ di fastidio in Alfonso, il quale crede che a questo punto la gieffina non si sarebbe dovuta riavvicinare all’attore. Dopo di che, chiede alla Baci di chiarire il tutto con Massimiliano.

“Non c’è niente da chiarire”, afferma il padre, il quale subito dopo lascia la Casa. Heidi Baci chiarisce la situazione a Massimiliano:

“Sei una persona che stimo. Non sei un uomo violento. Per i miei genitori sono la loro bambina e non amano vedere una persona così opprimente. La spiegazione è sempre la stessa. L’attrazione c’è stata, è stato tutto molto bello, ma mettiamo la parola fine. Siamo persone diverse, per me finisce qui”

La situazione si fa complicata, in quanto Varrese non se ne resta in silenzio di fronte a quanto accaduto, sebbene inizialmente dica di volerlo fare. L’attore si lascia andare a un chiaro e duro attacco nei confronti del padre di Heidi:

“Anche per me. Credo che la miglior parola sia il silenzio da parte mia. Adesso ho capito di chi aveva paura Heidi e non sono io. Sicuramente avrà paura del giudizio di suo padre, ma preferisco tacere. In un’epoca in cui si lotta contro il patriarcato…”

La situazione appare abbastanza delicata, con Heidi profondamente sconvolta. Dopo questo confronto, la Baci piange perché il padre le ha fatto sapere che sua mamma sta male. “Ho esagerato”, afferma. Heidi dichiara di voler lasciare il gioco, mentre i suoi coinquilini tentano di farla ragionare. In confessionale, Signorini le consiglia di pensarci bene e di aspettare, in quanto le sarà permesso di parlare con la mamma e con il padre dopo la diretta.