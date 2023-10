Heidi Baci, genitori contro GF: “Devastati, la sta obbligando”, chat

I genitori di Heidi Baci si sarebbero schierati contro il Grande Fratello 2023 per le ultime dinamiche create nella Casa di Cinecittà. Pare che la famiglia della bionda concorrente siano furiosi per la relazione con Massimiliano Varrese. I genitori si sarebbero allarmati per la situazione e, stando alla nuova segnalazione, avrebbero anche cercato di chiedere un contatto con la figlia agli autori, ma senza risultati. Ed è per questo motivo che ora si starebbero ribellando. A parlare è una chat, che nelle scorse ore è spuntata su X (Twitter).

Nel corso della diretta della decima puntata, Heidi ha perso punti per i telespettatori, con la sua confessione su Massimiliano. La gieffina sembra pronta a lasciarsi andare con Varrese, tanto che non ha trattenuto le lacrime. Questa sua reazione ha generato polemiche sul web. Ed è stato a questo punto che è spuntata fuori questa chat, che sarebbe una sorta di appello da parte dei genitori, che pare siano davvero disperati. Se ciò si rivelasse vero, di sicuro sarebbe una notizia abbastanza forte.

Una ragazza, che si chiama Azzurra, dichiara di aver parlato con i genitori di Heidi, che starebbero appunto vivendo un incubo. Nel post in questione, è possibile leggere la presunta chat, che la donna avrebbe condiviso con la mamma della Baci. Ecco cosa avrebbe dichiarato quest’ultima:

“In famiglia siamo devastati da tutto questo e ci sentiamo con le mani legate. Quest’uomo ha l’età di mio marito e letteralmente sta obbligando mia figlia sotto pressione a stare vicino a lui. Abbiamo chiesto diverse volte alla produzione di mandare il padre di Heidi a darle qualche consiglio, ma niente, nessuna risposta positiva adesso. Le ripeto ci sentiamo le mani legate e guardiamo terrorizzati la tv. A me riferiscono perché io non ho più il coraggio di guardare nulla. Mi sembra di vivere in un incubo”

Queste le parole usate dalla madre di Heidi avrebbe per segnalare che in famiglia c’è disperazione per quanto sta accadendo al Grande Fratello 2023. Ormai è noto a tutti che, sin dall’inizio, Alfonso Signorini ha cercato di puntare sulla nascita della coppia composta da Heidi e Massimiliano. La ragazza, però, ha più volte dato un bel due di picche all’attore.

Varrese non si è fermato e ha continuato a cercare dei confronti con la bella gieffina. Sui social network si parla di forzatura, come se gli autori stessero cercando di creare delle coppie per avvicinare i telespettatori a ciò che accade nella Casa più spiata d’Italia. Tra Massimiliano e Heidi c’è una differenza d’età di circa 21 anni, ma non è questo il problema fondamentalmente.

Ciò che si pensa è che la Baci non sia davvero interessata ad avere una relazione con l’attore. Per il momento, la situazione è ferma così. Non resta che attendere e scoprire cosa accadrà nei prossimi giorni. Se questa chat c’è realmente stata e vede coinvolta la mamma di Heidi, la situazione potrebbe avere un’evoluzione inaspettata. Chissà se gli autori decideranno, dopo questo appello, di permettere alla concorrente di avere un confronto con i genitori.