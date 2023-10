Grande Fratello, Heidi: che caduta in diretta! E Anita la smonta

Heidi Baci al Grande Fratello 2023 aveva conquistato una bella fetta di pubblico nelle prime settimane. Ma la gieffina non ha retto la situazione e pare proprio che stia ormai crollando. La bionda concorrente si è fatta amare per la sua schiettezza, però qualcosa sta cambiando dall’appuntamento in diretta di giovedì 12 ottobre 2023. Nel corso di questa decima puntata, viene anche smontata da Anita Olivieri, che per la prima volta ha dalla sua parte più telespettatori.

Fino a qualche giorno fa in pochi avrebbero detto che gran parte del pubblico avrebbe sostenuto lei. Invece, durante confronto che avviene tra loro in diretta, Anita ha la meglio. Facendo il punto della situazione, i telespettatori perdono fiducia in Heidi quando Alfonso Signorini manda in onda una clip che la vede vicina a Massimiliano Varrese, smentendo così se stessa. Nelle settimane scorse ha donato all’attore non più di un palo, ricevendo l’applauso del pubblico.

Ma ecco che Heidi al GF ha ceduto e ha ammesso di essere interessata a Varrese. Un cambio di rotta non molto apprezzato dai telespettatori, che le sta facendo perdere punti. Questo anche perché appare tutto come una forzatura. Heidi rischia di perdere così tutti quei fan che ha dalla sua parte, che sono anche tanti.

In diretta la Baci scoppia in lacrime, dando conferma del suo interesse e smentendo le sue stesse dichiarazioni di qualche giorno fa. A questo punto, ci sono dei telespettatori che credono che si sia avvicinata a Massimiliano perché protagonista del televoto con Beatrice Luzzi, Valentina e Arnold.

Sebbene come personaggio piaccia molto, nei suoi interventi e nei suoi confronti, purtroppo il rapporto con Varrese potrebbe far crollare il successo che aveva ottenuto finora. Una teoria viene esposta da Anita Olivieri, che questa volta ottiene l’applauso dei telespettatori. La gieffina non vuole dire che non sia vero il rapporto tra Heidi e Massimiliano, “ma a lei piaceva Vittorio”.

Infatti, Anita la accusa di aver ceduto con Varrese dopo aver scoperto, la scorsa puntata, che Vittorio la vede solo come un’amica. Per la prima volta, Heidi appare davvero in difficoltà in questo confronto con la Olivieri e così per molti telespettatori ormai sta cadendo come concorrente. Bisognerà capire se la Baci riuscirà a mantenere salda la sua posizione o peggiorerà ulteriormente la situazione.

Intanto, la Olivieri non si ferma, anzi. La gieffina sorprende ancora il pubblico, quando fa presente che Heidi difficilmente uscirà dalla Casa per via della sua love story con Massimiliano. Poco prima, Alfonso e Rebecca Staffelli hanno mostrato alcuni post su X (Twitter) condivisi dai telespettatori. Uno tra questi sostiene la coppia composta tra Heidi e Massimiliano, ora convinti che il loro rapporto sta appassionando fuori.

In realtà, quello è solo un rarissimo messaggio dedicato a questa coppia, visto che è davvero difficile individuare qualcuno che li vorrebbe vedere insieme. Ma è anche probabile che questa coppia riesca a sorprendere i telespettatori e ad appassionarli davvero col passare del tempo.

HEIDI E ANITA CI STATE NUTRENDO IN UN MODO PAZZESCO, NON SMETTETE MAI, CHE SQUISITEZZA! #GrandeFratello pic.twitter.com/Tme5zTxfcE — Edo???????????????????????? (@disattentoo) October 12, 2023

“heidi non uscirà mai perché si è creata la ship con massimiliano” “se vittorio ti avesse detto di continuare tu oggi cosa avresti fatto?” anita ha ragione su heidi #GrandeFratello pic.twitter.com/69ThSWmFJ8 — S ???? (@Hosonno33) October 12, 2023