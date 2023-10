GF, il gioco crea tanti robot: Cesara esagera. Aria di forzature

Sembra di essere di fronte a tanti robot nella Casa del Grande Fratello 2023 quando si parla di Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Molto lucida è, invece, Fiordaliso, la quale non si ferma di fronte a niente, incurante di qualsiasi gioco. E fa anche bene, visto che il pubblico ha notato e apprezzato la sua schiettezza. Nonostante tutto, Beatrice continua a restare in piedi, con numerosi fan che la sostengono. Al contrario, Garibaldi ha sempre meno fan schierati dalla sua parte.

Sono tantissimi i telespettatori che amano la Luzzi, ma che non credono a questa love story. Come dichiara Fiordaliso, è stato tutto troppo improvviso e loro sono molto diversi caratterialmente. Di questo avviso non è Cesara Buonamici, la quale dallo studio di Canale 5 paragona Beatrice e Giuseppe a Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte. “Il paragone è illustre”, fa notare subito Signorini. L’opinionista, intanto, applaude e dimostra di essere entusiasta di questa relazione.

Ma nessuno crede che Garibaldi al GF sia davvero interessato a Beatrice, fatta eccezione per qualche telespettatore e Cesara, a quanto pare. “Siete una coppia, in fondo che importa chi è preso di più e chi di meno, ognuno dice che gli pare”, afferma entusiasta l’opinionista. Fiordaliso, però, non crede che sia scoppiato tutto questo amore così: “Surreale, perché è stato improvviso”.

Signorini sostiene Buonamici e questa coppia, con tutto se stesso. A molti questa situazione appare davvero forzata e a dare conferma è proprio Garibaldi, il quale ride in continuazione quando si rivede nei filmati a fianco all’attrice. Si scambia sguardi con i suoi coinquilini e prende in giro se stesso. E questo atteggiamento chiaramente non quadra. Purtroppo si sta rivelando una mossa davvero sbagliata.

A questo punto, Alfonso cerca di far passare un giusto messaggio sulla differenza d’età. Il conduttore fa notare che solitamente si tende a restare sconvolti quando in una coppia è la donna a essere la più grande. Quando accade il contrario, nessuno ha da ridire al riguardo. Fiordaliso, però, ci tiene a precisare che nessuno dentro la Casa ha mai parlato dell’età, come elemento principale di sospetti.

La cantante ribadisce che il dubbio è legato alla differenza di carattere. Signorini, però, va avanti per la sua strada, sottolineando che sta parlando dei commenti che provengono da una parte del pubblico. “Ora che lei ha due figli che c’entra? Lasciamo a casa pregiudizi sull’età e sui figli, siamo nel 2023, anche no”, dichiara il conduttore.

Discorso giusto, ma non è neanche questo il motivo per cui si dubita di questa coppia. Nei giorni scorsi, molti dei loro coinquilini hanno esposto i loro sospetti, legati al comportamento di Garibaldi e non c’entra nulla l’età o i figli a casa. Stasera, però, tutti appaiono dolci e felici per Beatrice Luzzi. Angelica appare estasiata, Rosy di più e Massimiliano Varrese sorprende, come dei robot.

“Mi fa vedere beatrice con altri occhi, mi potrebbe piacere e mi sto affezionando qua dentro”, dichiara inaspettatamente l’attore. I tre, però, sembra dei robot che dicono ciò che devono dire. Sono disposti a fingere di sostenere questa coppia per gli ascolti televisivi o perché la Luzzi è attualmente la concorrente più amata?

Sono due i probabili motivi per cui questi concorrenti potrebbero aver deciso di sostenere questa relazione. Proprio loro tre non hanno mai avuto un rapporto idilliaco con Beatrice da mostrarsi così angelici questa sera. D’altronde avranno capito che il ‘tutti contro uno’ non funziona.

Grande Fratello 2023: Heidi cede con Massimiliano

Un altro momento inaspettato lo regala Heidi Baci, la quale delude e perde tantissimi fan. La bionda gieffina aveva conquistato la maggior parte del pubblico tenendo duro con Massimiliano Varrese, gieffino non molto amato sul web. Ebbene Heidi non trattiene le lacrime, durante la decima puntata del GF, e conferma dunque di provare interesse per l’attore.

C’è chi ipotizza che la Baci abbia dato una svolta al rapporto con Varrese, cedendo, per via del televoto, di cui questa settimana è protagonista insieme a Beatrice, Valentina e Arnold. Nelle scorse puntate, Heidi ha sempre dato dei due di picche a Massimiliano, dichiarando di non essere interessata. E invece stasera la situazione cambia decisamente, in quanto una clip mostra Heidi confermare il suo interesse a Massimiliano nella notte.

E anche qui i telespettatori sentono che tutto sia una forzatura, in quanto è noto quanto sia rilevante creare delle coppie per attirare più pubblico possibile. Ma finora nessuna delle coppie appare naturale e genuina, tanto da appassionare.