GF, Perla e Mirko lieto fine: che tempismo! Aleggia teoria di Varrese

Nella finale del Grande Fratello non può mancare l’incontro tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti. D’altronde la finalista è entrata nella Casa di Cinecittà per la storia portata a Temptation Island nella scorsa estate, con protagonista anche Greta Rossetti. Ha caratterizzato gran parte del suo percorso sulla sua love story. Infatti, sebbene sia stato eliminato, Mirko ha continuato a parlare ritagliarsi un suo momento in quasi tutte le puntate, al punto che Alfonso Signorini si è detto più volte stufo.

Questo anche perché Perla e Mirko hanno tenuto sempre i loro fan col fiato sospeso, non arrivando mai a una decisione concreta. Nonostante abbiano deciso di partecipare a dei reality show per parlare della loro storia d’amore, stranamente hanno sempre dichiarato di voler vivere il loro riavvicinamento lontano dalle luci dei riflettori. Questa loro decisione ha sempre insospettito, visto che non si sono mai fatti problemi a parlare dei loro problemi di coppia. Chi vuole tenere riservato il proprio sentimento, di certo non partecipa a un programma televisivo come Temptation Island.

E loro non si sono neanche fermati lì, sono finiti con la loro love story in un’altra vetrina. Stasera Signorini dedica una sorpresa a Perla Vatiero, come sta facendo con tutti i finalisti. “Mi auguro che si metta la parola fine a questa storia”, dichiara inizialmente Alfonso. Poi mostra a Perla un video messaggio di Mirko, in cui riassume la loro storia. Subito dopo, il conduttore svela un retroscena:

“Abbiamo giocato con te un po’ sporco, perché tu mi avevi detto di non far entrare Greta. Io ti avevo detto ‘tranquilla’ e la stessa cosa avevo detto a lei. Ora lo posso dire”

Nel corso di questa finale del GF, Perla ripercorre il riavvicinamento avvenuto nella Casa con Mirko. In questa circostanza, la Vatiero spiega perché non hanno voluto mai dare risposte concrete: “Volevamo viverci questo riavvicinamento fuori perché pensavamo non fosse costruttivo”. Cesare Buonamici ci tiene a elogiare Greta Rossetti, la quale li ha addirittura aiutati a risolvere. Arriva il momento per Perla di uscire fuori sulla passerella, dove conferma di amare Mirko.

Lì viene invitata proprio da Brunetti a raggiungerlo in Tugurio. Molti ricordano la stoccata di qualche giorno fa di Massimiliano Varrese: “Perla gioca in due”. Stasera questi telespettatori si dicono convinti del fatto che l’attore avesse proprio ragione, visto che anche nella finale la Vatiero torna protagonista con il suo blocco proprio insieme a Mirko e non per il suo percorso da singola concorrente.

Intanto, Brunetti la raggiunge e tra loro ci sono vari baci, con tanto di ritorno di fiamma, questa volta ufficiale e concreto. Dopo tanti tira e molla, ecco che Mirko e Perla tornano ufficialmente insieme proprio durante la finale. E qualcuno tuona: tempismo perfetto.

Dopo tante puntate trascorse a tenere tutti in bilico, ecco che nella finale tutto diventa concreto e per loro le idee sono chiare. Si chiude un percorso e così anche l’infinito caso che li ha visti protagonisti per mesi e mesi. Se nelle scorse puntate ancora non davano risposte, stasera Perla risponde con un bel sì a Mirko quando le chiede “vuoi o non vuoi” tornare a formare una coppia.