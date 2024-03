GF, Perla e Mirko: lui riapre la soap opera, sfinimento di Signorini

La soap opera dei Perletti al Grande Fratello va avanti. Così Alfonso Signorini definisce il tira e molla di Perla Vatiero e Mirko Brunetti, stasera nella 42esima puntata. I due nuovamente si confrontano in diretta, litigando questa volta a distanza. Lei cerca di spiegare che con Alessio Falsone c’è solo un’amicizia e va in onda una clip sul loro chiarimento. Non solo, viene trasmesso il momento in cui Perla fa presente di essere stata male per via di alcuni comportamenti nella Casa di Brunetti.

In particolare, ricorda i momenti in cui Mirko passava molto tempo con Angelica Baraldi e gli sguardi scambiati con Greta Rossetti. Perla crede che lei abbia un rapporto con Alessio simile a quello che lui ha con Angelica. Tuttora con la Baraldi, Mirko trascorre molto tempo fuori dalla Casa di Cinecittà, anche in compagnia del fidanzato di lei, Riccardo. Stasera Brunetti mette ancora le distanze, mentre Alfonso appare scocciato dalla situazione:

“A me dispiace molto che siamo a marzo e io ancora mi debba giustificare di cose successe quattro mesi fa. Il nostro incontro in Tugurio penso fosse un punto di partenza. Intanto, ogni cosa che faccio è sbagliata, questo l’ho capito. Ancora oggi mi ritrovo, nonostante questa volta non sia a sbagliare… mi aspettavo delle scuse da Perla, invece mi ritrovo io sotto accusa per cose passate”

Come tanti telespettatori, anche Signorini è stanco di assistere a questi confronti che non portano mai a un finale concreto tra Perla e Mirko. A un certo punto, il conduttore sbotta:

“Questo l’hai detto tante volte Perla, andiamo avanti che poi devo parlare di altro. Facciamo finire Mirko… non parliamo di cose passate perché ci annoiano terribilmente”

Ancora una volta, entrambi dichiarano che una volta fuori parleranno della loro storie e decideranno cosa fare, lasciando così tutti i fan in bilico. Nella scorsa puntata del GF, Perla ha ricevuto non poche critiche, dai presenti in studio e dallo stesso Mirko, tanto che dallo studio se n’è tornata in Casa piangendo.

Stasera la situazione non migliora, sebbene sia in un’altra postazione. Mirko dichiara di aver messo un po’ le distanze e ribadisce per l’ennesima volta che si chiariranno quando lei uscirà dal reality show.

Fuori è probabile che i fan continueranno a stare appesi a un filo in attesa di risposte. Intanto, Perla invece afferma di non sentirsi distante da Mirko. Anzi, non vede l’ora di uscire per rivederlo e parlare di questa loro relazione.

Ora che lui ha deciso di avere questa dura reazione e di non rendere più certo il loro ritorno di fiamma, ecco che la soap opera resta in piedi. Altrimenti in queste settimane Alfonso non avrebbe più dato uno spazio in puntata a questa coppia per i confronti.

Sembrava fosse tornato il sereno, dopo il bacio fuori dalla porta rossa, ma tutto è tornato nuovamente confuso come un tempo dopo la reazione di Mirko alla vicinanza tra Perla e Alessio.