GF, Federico spara a zero su altri ex gieffini: “Finti, doppiogiochisti”

Federico Massaro è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello. Tra i vari coinquilini ha legato soprattutto con Vittorio Menozzi, l’unico con cui ha mantenuto un rapporto d’amicizia anche una volta uscito dalla casa. Stando ad alcune recenti dichiarazioni, infatti, Massaro sarebbe rimasto deluso dall’atteggiamento degli altri ex gieffini, dai quali ha finito per allontanarsi.

Nonostante per un periodo si siano allontanati, Federico Massaro ha capito che Vittorio Menozzi è uno dei pochi ex concorrenti del Grande Fratello a tenerci davvero all’amicizia con lui. I due hanno particolarmente legato, tanto che qualcuno ha addirittura ipotizzato che la loro potesse essere qualcosa in più di una semplice amicizia (cosa poi smentita prontamente da Massaro) ed il loro legame sta andando avanti anche una volta fuori dalla casa. Con altri ex gieffini, invece, Federico sembrerebbe aver perso i rapporti. Rispondendo ad un box domande su Instagram ha rivelato di essere rimasto deluso da alcuni di questi. Tuttavia il ragazzo ha preferito non fare nomi.

Un follower gli ha difatti chiesto cosa non gli fosse piaciuto in particolare della persona che lo aveva deluso maggiormente all’interno della casa del Grande Fratello, invitandolo a non fare nomi nel caso in cui non gli andasse.

Questa è stata nello specifico la risposta di Menozzi:

Cosa non mi è piaciuto degli ex gieffini che mi hanno deluso? Il doppiogiochismo, la finta amicizia, parlare alle spalle, prendere in giro, essere finti, inventare cose, fare un sacco di dinamiche finte mettendosi d’accordo con altre persone. Usciti dal GF questi di cui parlo hanno fatto di peggio, sono spariti, se non il classico ‘buon compleanno e tanti auguri’. E basta, quindi sì, ci sono state anche persone così, ma devo dire che la maggior parte degli ex gieffini mi hanno stupito in positivo, però sì, ci sono anche persone così.

Che non si riferisse al suo amico Vittorio è abbastanza chiaro. Molto probabile che le sue parole non fossero rivolte neppure a Beatrice Luzzi, Rosy Chin e Giuseppe Garibaldi. Con questi ultimi, difatti, Federico ha stretto un rapporto d’amicizia all’interno della casa e, rispondendo ad altre domande dai fan, ha speso per loro solo parole buone. Non c’era, invece, simpatia con un altro ex gieffino, Sergio D’Ottavi, che l’avrebbe anche allontanato per un periodo da Menozzi stando a quanto detto da Federico. Qualcuno, sui social, ha invece supposto potesse trattarsi di Paolo Masella. In ogni caso il ragazzo ha comunque preferito non fare nomi, in modo tale da non creare un catfight.

La volontà di partecipare a Pechino Express

Federico ha poi risposto a numerose altre domande, molte delle quali legati alla sua esperienza all’interno del reality del Grande Fratello. Ha anche rivelato che gli piacerebbe partecipare alla prossima edizione di Pechino Express in compagnia proprio di Vittorio Menozzi.