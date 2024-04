Perla Vatiero: ritocchino alle labbra? È irriconoscibile

Perla Vatiero, la vincitrice del Grande Fratello, è apparsa sui social un po’ cambiata. In molti hanno subito notato la differenza delle sue labbra che improvvisamente sono aumentate di volume. Pare proprio che si sia fatta il filler.

Nonostante quest’estate abbia criticato spesso Greta Rossetti per le famose “labbra a canotto” ora sembra che anche la Vatiero non le sdegni. Tra un servizio fotografico e l’altro si è mostrata sui social ed il cambiamento è visibile agli occhi di tutti. Già in Casa, qualche settimana prima di uscire, in realtà, aveva detto di essere intenzionata a fare questo tipo di ritocco ed ora sembra proprio che lo abbia fatto.

In tanti sui social, soprattutto i fan di Greta, la stanno criticando e le stanno dando dell’ipocrita. Nel periodo in cui la Rossetti era con Mirko Brunetti, la Vatiero spesso non ha fatto dei bei apprezzamenti su di lei e tra le offese l’ha attaccata anche per le labbra grosse, ritoccate. Ora però anche lei è ricorsa a qualche punturina, dimostrando di non essere alla fine così tanto diversa dall’ex rivale.

PERLA HA FATTO IL FILLER

CHI DISPREZZA COMPRAAA pic.twitter.com/DrlkwSErNw — 🔥🔥🔥 (@flaviachinnici8) April 26, 2024

Ma i fan della Vatiero la difendono a spada tratta, sostenendo che già prima dell’esperienza a Temptation Island aveva fatto questo ritocco. Ora ha deciso di rimpolpare le labbra, cosa che aveva già detto in Casa.

A prescindere, il cambiamento della vincitrice è visibile agli occhi di tutti e in molti non sembrano apprezzarla in questa nuova veste, preferendola più “al naturale“.

Hanno già iniziato a rompere i coglioni quando perla non è mai stata "naturale" perché il filler lo aveva già a TI e lo ha semplicemente rifatto perché ha sempre detto che si vedeva bene con le labbra più rimpolpate pic.twitter.com/dldhC2JdF4 — lollypop ☀️🌴 (@Unadolcestronza) April 26, 2024

Perla sotto accusa: l’intervento del Codacons

Ultimamente la vincitrice del Grande Fratello ha iniziato a fare sponsorizzazioni di ogni genere. Ma ha cercato di nascondere in tutti i modi il classico simbolo che si usa per segnalare questi tipi di contenuti (adv). Cosa a cui gli influencer, soprattutto dopo il caso Ferragni, devono stare molto attenti.

Non solo, ha iniziato a pubblicizzare anche siti che imbrogliano il consumatore, delle vere e proprie truffe. Dato che la Vatiero parla principalmente ad un pubblico giovanile dovrebbe stare ancora più attenta ai tipi di contenuti che promuove, non accettare la qualsiasi pur di guadagnare. Così il presidente del Codacons ha detto di volerci vedere chiaro e pare che in queste settimane Perla sia sotto osservazione.