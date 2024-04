Perla Vatiero nei guai? Interviene il Codacons! Cosa è successo

Guai grossi in vista per Perla Vatiero: il presidente del Codacons, Gianluca Di Ascenzo ha deciso di indagare sulle sue sponsorizzazioni truffa.

Da quando Chiara Ferragni è finita nell’occhio del ciclone con il Pandoro gate, il mondo delle influencer ha iniziato a tremare. Se prima a ballare l’alligalli della truffa era da sola, ora inizia a essere in buona compagnia.

Il Codacons ha puntato gli occhi su Perla Vatiero e le sue sponsorizzazioni sospette.

Già nei giorni scorsi si era parlato di quelle strane stories postate su Instagram dalla vincitrice del Grande Fratello: secondo la legge, di fronte a una sponsorizzazione, tutti gli influencer devono rendere ben visibile ai propri followers che si tratta di un post pagato.

Ma Perla non solo ha provato in tutti i modi a nascondere il bollino dello sponsor, ma ha iniziato a promuovere prodotti sospetti: tra siti di calcio-scommesse per invogliare i giovanissimi followers a scommettere (con la promessa di intascare entrate extra) e prodotti tarocchi come un asciugacapelli che copia spudoratamente il ben più famoso e costoso Dyson, la Vatiero non si è fatta scappare neanche un’occasione per ingannare i followers e venir pagata profumatamente per farlo (si parla infatti di almeno 5000 Euro a sponsorizzazione)

Siti truffa e prodotti taroccati? Il Codacons ci si è buttato a pesce!

‘Perla Vatiero? Indagheremo’ Tuona il Codacons

Nell’ultima puntata di Casa SDL, il format di interviste di SDLTv, è intervenuto il presidente del Codacons.

Intervistato da Gabriele Parpiglia e Giovanna Abate, Di Ascenzo ha prima aperto una lunga parentesi sulle dichiarazioni post intervista di Fedez a Belve, e poi Parpiglia ha messo a Mr Codacons la pulce nell’orecchio.

La ragazza che ha vinto il Grande Fratello sta sponsorizzando dei falsi guru e dei siti di scommesse. Fossi in voi io le darei un’occhiata perché non è giusto che Chiara Ferragni paghi per tutti mentre la Vatiero fa come vuole, fa pubblicità occulta e soprattutto di prodotti truffa. Me la segno e indagheremo

Ha risposto perentorio Di Ascenzo, che in diretta si è annotato il nome della vincitrice del GF.

Ai Ai Ai Perla! Si prospettano tempi bui!