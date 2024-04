GF Perla Vatiero, sponsorizzazioni social: cosa non torna, è bufera

Lo scorso 25 marzo, Perla Vatiero è diventa la vincitrice del Grande Fratello 8. Grazie soprattutto alla storia d’amore con Mirko Brunetti, l’ex volto di Temptation Island è riuscita a battere Beatrice Luzzi e ad ottenere il montepremi finale: 100mila euro in gettoni d’oro, metà dei quali da devolvere in beneficenza. Una volta uscita dalla Casa più spiata d’Italia, Perla ha visto crescere notevolmente il suo seguito. Infatti, nel corso della sua esperienza nel reality, è nato il fandom dei ‘Perletti‘, i fan devoti della sua relazione con Mirko. Solo ieri, 13 aprile, Brunetti si è trovato travolto da una folla di fan durante un evento.

Alla luce di tutto ciò, Perla sta approfittando di questo momento lavorando molto con i social. Come tutti ( o quasi) gli ex gieffini, la giovane utilizza regolarmente il suo profilo Instagram per fare pubblicità, sponsorizzando una vasta gamma di prodotti. Fino a qui, nulla di strano. Tuttavia, alcuni utenti hanno trovato una certa ambiguità nelle storie della Vatiero.

Com’è noto, quando si pubblica un contenuto con l’obiettivo di vendere un prodotto, gli influencer e i content creator sono tenuti per legge a segnalare esplicitamente la natura pubblicitaria del messaggio. Per questo, devono includere l’hashtag ADV nei loro post per indicare chiaramente che si tratta di una sponsorizzazione retribuita. È comune vedere quotidianamente nelle storie su Instagram la dicitura ‘ADV’ o, al contrario, ‘No ADV’ per chiarire che il contenuto è, rispettivamente, una pubblicità pagata o semplicemente un consiglio senza fini commerciali. Tuttavia, pare che alcuni influencer a volte cerchino di “raggirare” questa regola, così come successo con Perla.

Alcune ore fa, l’ex gieffina ha pubblicato una storia sponsorizzando un prodotto, con tanto d’informazioni specifiche e link per il sito in questione. Vedendo il video, però, risulta praticamente impossibile leggere “ADV“, lasciando dubbi sulla natura pubblicitaria del contenuto. In realtà, la dicitura ‘ADV’ è presente nella storia, ma Perla ha ben pensato di renderla quasi invisibile scrivendola in caratteri minuscoli dietro il suo nome. Così facendo, diventa impossibile notarla a meno che non si clicchi appositamente sulla storia.

Facciamo la caccia al tesoro: trova l’adv pic.twitter.com/dR41jVblks — raga suggeritemi un nome da user di x (@aidalaverdadera) April 13, 2024

Al che, sui social è scoppiata una vera e propria bufera contro la vincitrice del GF. In tanti considerano questo metodo altamente scorretto, accusandola persino di voler ingannare appositamente i suoi seguaci meno esperti. Nonostante le pesanti critiche, per ora, Perla non ha ancora risposto alle critiche, né tantomeno ha modificato la storia.