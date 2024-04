Mirko Brunetti, nuovo bagno di folla: le reazioni contrariate del web

Ci risiamo: Mirko Brunetti si è nuovamente reso protagonista di un vero e proprio bagno di folla. Ieri pomeriggio, sabato 13 aprile, l’ex concorrente del Grande Fratello 8 è stato ospite di un evento in quel di Napoli e ad accoglierlo ha trovato una nutrita folla di persone che lo hanno accolto come se fosse un divo di Hollywood. Un avvenimento che non è di certo passato inosservato e che ha scatenato le reazioni più disparate sul web.

Bagno di folla per Mirko: il web non ci sta

Complice il ritorno di fiamma con Perla Vatiero, il successo e la popolarità di Mirko Brunetti sembrano crescere ogni giorno che passa. La loro storia d’amore ha infatti appassionato e tenuto con il fiato sospeso migliaia di telespettatori in questi mesi e lo stuolo di persone che si presentano ogni volta in cui uno de due ex gieffini si partecipano a un evento ne è una chiara dimostrazione.

Come anticipato, ieri pomeriggio, sabato 13 aprile, Brunetti è stato ospite in un evento organizzato a Napoli e, come era già successo in occasione dell’apertura del negozio di abbigliamento di Ciro Petrone avvenuto nella stessa città, anche in questa circostanza Mirko ha goduto delle attenzioni di centinaia di persone che si sono presentate per osannare il loro idolo.

Viviamo in un paese di imbecilli. pic.twitter.com/DZroyOqYPb — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) April 13, 2024

Dai video che sono circolati in rete nelle ultime ore si vede una signora che lo ferma per chiedergli di scattare una foto ricordo insieme alla figlia. Detto, fatto: Brunetti accetta volentieri e si mette in posa senza battere ciglio. Il tutto mentre le altre persone presenti all’evento urlano frasi del tipo: “sei bellissimo” e “sei meraviglioso”. Insomma, un’accoglienza da vero divo.

Logicamente, di fronte a una simile scena, il web si è letteralmente scatenato commentando in modo a dir poco critico l’accaduto. In molti infatti non sono riusciti a capire il perché di un’accoglienza tanto calorosa. In fin dei conti Brunetti ha semplicemente partecipato al Grande Fratello e perdipiù non è rimasto per molto tempo all’interno della Casa più spiata d’Italia. Motivo per il quale, secondo molti Mirko è stato uno dei “concorrenti più insignificanti” di questa edizione del reality show e soprattutto non ha lasciato nulla al programma.

Com’è possibile quindi che goda di una così esagerata popolarità? Come’è possibile che possa atteggiarsi come un vero e proprio divo di Hollywood? Sono solo alcune delle domande che vengono sollevate sotto ai video che riprendono l’ultimo bagno di folla dell’ex gieffino. Ma non è tutto, se si vanno a leggere i commenti lasciati dagli utenti sotto agli ultimi post Instagram di Brunetti la musica non cambia. Insomma, in molti credono che Brunetti possa essere considerato una “meteora” e che quindi, dopo l’iniziale clamore per il ritorno di fiamma con Perla, tornerà presto nel dimenticatoio.