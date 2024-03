GF, Mirko come una star internazionale: scena surreale

Mirko Brunetti è stato invitato ad un evento a Napoli da Ciro Petrone e, a sorpresa, ad accoglierlo c’è stato un bagno di folla, fan di lui e Perla Vatiero.

Ieri pomeriggio Ciro ha inaugurato il suo nuovo negozio di abbigliamento a Napoli. Per l’occasione ha invitato molti ex inquilini della Casa: Samira Lui, Valentina Modini, Fiordaliso, Lorenzo Remotti, Angelica Baraldi, Marco Maddaloni e Mirko. In particolare per lui c’è stata una bella sorpresa. Tantissimi ragazzi lo hanno accolto: una scena alquanto surreale ma che gli ha fatto piacere. Brunetti è stato acclamato come se fosse una star internazionale.

Tantissime ragazze, che hanno ammesso di essere Perletti (fan della coppia con Perla), erano lì solamente per lui. Qualcosa di inaspettato che lascia sgomenti. Ovviamente all’ex gieffino ha fatto piacere tutto ciò, tanto che poi ha scritto su Instagram per ringraziare i fan.

“Rivedo questi momenti e non riesco a dormire. Il vostro calore, i vostri sorrisi, gli abbracci e le belle parole. La vostra attesa e pazienza. C’è stato un momento mentre vi guardavo in cui mi sono commosso grato di tutto ciò; anzi sentendomi in colpa di non ricambiare abbastanza. Qualcuno dirà è esagerato: si può essere vero, come è vero ciò che arriva dritto al cuore delle persone. Non smetterò mai di dirvi grazie“

Sembra assurda la popolarità che Mirko ha ottenuto attraverso Temptation Island e il Grande Fratello. Risulta strano però vederlo così amato, nonostante le stesse fan abbiano deciso di eliminarlo al televoto perché non prendeva una decisione tra Perla e Greta Rossetti. La perdita di consensi uscito dalla Casa è stata molta, poi però c’è stato un cambio di rotta. Da quando si è dichiarato nuovamente innamorato dell’ex, i fan si sono triplicati e lo seguono dappertutto. Se dunque vorrà continuare ad avere questa popolarità, l’avvicinamento a Perla sembra quasi un obbligo.

L’amore ritrovato con la Vatiero

Sono in pochi a credere che tra i due sia tornato davvero l’amore o che ogni cosa sia stata davvero chiarita. Quando Mirko è entrato in Casa per pochi giorni non sembrava volesse rincominciare con l’ex. Ma una volta uscito si è dichiarato, lasciando sorpresa la stessa Perla.

Poi c’è stato l’avvicinamento tra la ragazza e Alessio Falsone e ciò ha infastidito molto Mirko. In un primo momento la Vatiero è entrata fortemente in confusione, poi non appena il nuovo concorrente ha iniziato a dimostrare interesse per Anita, l’ordine è stato ristabilito.

Perla stessa ha ammesso spesso di non sentirsi libera poiché sia i fan, ma anche la famiglia, la spingono verso Mirko. Ora fuori dovranno provare a ricominciare e la posta in gioco è davvero alta perché potrebbero rischiare di perdere la popolarità e la stima dei fan in un attimo.