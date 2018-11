Isola dei Famosi, Alvin inviato e Jeremias Rodriguez nel cast: Belen si oppone

Alvin nuovo inviato dell’Isola dei Famosi, è ufficiale: sarà lui a prendere il posto di Stefano De Martino

Le ultime voci che davano Alvin come il prossimo inviato dell’Isola dei Famosi sono state confermate oggi nell’ultimo numero del settimanale Chi. Il conduttore, stando a quanto scritto nella rubrica Chicche di Gossip del giornale, prenderà ufficialmente il posto di Stefano De Martino in Honduras. Insieme a lui, nella nuova edizione del reality, ci sarà Alessia Marcuzzi, presentatrice con la quale ha già condiviso la scena qualche anno fa. Per Alvin, quindi, sarà come ritornare a casa, ricoprendo un ruolo che già in passato è riuscito a ricoprire egregiamente.

Isola Dei Famosi, Jeremias Rodriguez pronto a partire: Belen contraria alla decisione del fratello

Nuove e interessanti indiscrezioni sono trapelate su Chi anche in merito ad un concorrente dell’Isola dei Famosi che, il prossimo anno, potrebbe far ufficialmente parte del cast dei naufraghi. Si tratta, nello specifico, di Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia Rodriguez. L’argentino, dopo il Gf Vip, pare sia pronto a partire per questa nuova avventura anche se, ad oggi, non è detta l’ultima parola. Ad ostacolare la partecipazione di Jeremias al reality, stando a quanto riportato da Chi, sarebbe proprio Belen (contraria a questa decisione).

Isola Dei Famosi: tra i possibili naufraghi anche Giulia De Lellis e Ignazio Moser

Sui possibili naufraghi della prossima edizione dell’Isola dei Famosi è ormai partito il toto – nomi. Tra questi, per esempio, due personaggi sono salatati subito all’occhio degli appassionati di gossip recentemente. Stiamo parlando Di Giulia De Lellis e Ignazio Moser che, proprio insieme a Jeremias Rodriguez, hanno condiviso l’esperienza del Grande Fratello Vip lo scorso anno. Solo voci infondate o qualcosa bolle davvero in pentola per i due? Ma soprattutto, si sentono già pronti a separarsi, per un lasso di tempo così lungo, dai loro rispettivi amori?