Isola dei Famosi 2019, concorrenti: primi rumors sui possibili naufraghi

Anticipazioni Isola dei Famosi, il cast: Giulia De Lellis e Ignazio Moser naufraghi?

La terza edizione del Grande Fratello Vip sta per terminare e i telespettatori già non vedono l’ora di scoprire chi partirà per l’Isola dei Famosi. Il pubblico italiano è sempre più curioso di vedere i Vip in situazioni decisamente diverse dalla loro comune quotidianità. A condurre il reality-show ambientato in Honduras sarà sempre Alessia Marcuzzi, eccetto colpi di scena dell’ultimissimo minuto. Ma quali personaggi famosi decideranno di mettere alla prova il proprio fisico e la propria forza d’animo?! In queste ultime settimane si sono iniziati a tirare fuori i nomi dei possibili nuovi naufraghi. Il sito web 361 Magazine parla di due personaggi molto amati dagli italiani e super seguiti sui social. Parliamo di Giulia De Lellis e Ignazio Moser.

Giulia De Lellis e Ignazio Moser all’Isola dei Famosi: prime news sui prossimi naufraghi

Giulia e Ignazio hanno entrambi preso parte alla seconda edizione del Grande Fratello Vip. All’interno della Casa più spiata d’Italia hanno stretto un bellissimo rapporto di amicizia che, ancora oggi, dura. Ora, il pubblico potrebbe tornare a vederli nello stesso contesto televisivo. La De Lellis e Moser sono infatti due dei papabili nomi per la nuova Isola dei Famosi condotta da Alessia Marcuzzi. In ogni caso, non è ancora detta l’ultima parola. Ricordiamo che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne era stata scelta per partire per l’Honduras già due anni fa. La ragazza era felice di poter partecipare ad una trasmissione simile, peccato poi che dovette rinunciare a causa del suo peso corporeo. La romana era sottopeso e per questo non le è stato permesso di prendere parte ad un gioco in cui il fisico viene messo, ogni giorno, a dura prova.

Isola dei Famosi, il cast: tutti i nomi dei possibili naufraghi

Oltre al nome di Giulia e Ignazio, spuntano fuori anche altri inaspettati personaggi. Anche il settimanale Spy ha tirato fuori delle personalità che non ci saremmo mai aspettati. Potrebbe partire per l’Isola Rodrigo Alves, noto come il Ken Umano. Potrebbe esserci anche Fariba, la mamma dell’attuale gieffina Giulia Salemi. C’è poi la possibilità di un ritorno da parte della grande e amatissima Valeria Marini!