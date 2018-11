Giulia De Lellis e Ignazio insieme in discoteca: pace fatta dopo Andrea

Giulia De Lellis e Ignazio Moser tornano amici: pace fatta dopo la rottura con Andrea Damante

Ad aver lasciato tutti senza parole non fu solo la rottura tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. A sorprende i fan dell’ex coppia fu anche l’improvvisa rottura tra l’ex gieffina e il suo caro amico Ignazio Moser. I due si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip e da subito hanno stretto un meraviglioso rapporto. Sembravano volersi davvero molto bene, tant’è che anche dopo il reality-show hanno continuato a frequentarsi. Una volta finita la storia d’amore con l’ex tronista di Uomini e Donne, la De Lellis ha preso le distanze anche dal fidanzato di Cecilia Rodriguez. I morivi di tale scelta non sono mai stati resi noti dalla diretta interessata, anche se il ragazzo sembrava averle fatto qualche particolare e spiacevole torto.

Ignazio Moser insieme a Giulia De Lellis per una serata in discoteca: di nuovo amici dopo Andrea

Dopo aver risolto i problemi con Andrea, senza però tornare insieme, la De Lellis sembrava aver ritrovato il sereno anche con Ignazio. In ogni caso, i diretti interessati non hanno mai confermato tale gossip. Oggi, viene a galla tutta la verità. Giulia e Moser sono stati ospiti della stessa discoteca durante il party di Halloween e in molti erano curiosi di vedere come si sarebbero comportati tra di loro. Dalle storie apparse sui profili Instagram dei due ex gieffini ci è facile intuire che la pace sia ufficialmente arrivata.

Giulia De Lellis controlla Ignazio Moser: le simpatiche parole a Cecilia Rodriguez

Giulia ha condiviso con i suoi milioni di follower una storia Instagram in cui riprende Ignazio mentre fa foto con le sue fan. La De Lellis scrive: “Tranquilla sorella Cecilia. Ci sono io!” Anche l’ex gieffino ha postato sui suoi social una fotografia che lo ritrae insieme all’ex corteggiatrice. Insomma, tra i due è tornato il sereno, proprio come nella Casa del Grande Fratello Vip.