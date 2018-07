Ignazio Moser e Giulia De Lellis? Pace fatta grazie ad Andrea? Indizio

Giulia De Lellis ha fatto pace con Ignazio con l’aiuto di Andrea? L’indizio social

Da quando Giulia e Andrea si sono lasciati se ne sono sentite davvero di tutti i colori sul loro conto. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ufficializzò la rottura tramite Instagram e tutti ne rimasero stupefatti. Ad oggi, le cose sono cambiate. L’ex coppia potrebbe essere sulla buona strada per un possibile e vicinissimo ritorno di fiamma. Per tutto questo tempo, la De Lellis è sempre stata al centro dell’attenzione. Oltre all’improvviso allontanamento da Damante, la ragazza di Roma ha preso le distanze anche da alcuni suoi carissimi amici vip. Tra i tanti, la giovane ha tagliato tutti i contatti con Ignazio Moser, conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip. I motivi che l’hanno spinta a prendere una tale decisione non sono mai stati resi noti, anche se è stata lei stessa a confermare di non voler avere più niente a che fare con il fidanzato di Cecilia Rodriguez. Oggi, anche tra i due amici potrebbe essere arrivato il momento del riavvicinamento.

Ignazio Moser torna a seguire Giulia De Lellis dopo la lite

Non molti giorni fa, Ignazio Moser ha dichiarato attraverso i social di volere ancore molto bene a Giulia, nonostante lei abbia deciso di allontanarsi. Ora, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è tornato a seguire su Instagram la De Lellis. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez sta forse cercando di riallacciare i rapporto con la bella romana?! Senza dubbio, fino a non molto tempo fa, i due avevano mostrato di essere uniti da una bellissima e sincera amicizia.

Giulia e Ignazio, pace fatta? Arrivano strani indizi social

Il presunto riavvicinamento tra Giulia e Ignazio pare vada di pari passo con il presunto ritorno di fiamma tra la De Lellis e Andrea. Che la possibile pace tra la giovane donna e Moser stia arrivando proprio grazie allo zampino di Damante?! Staremo a vedere! Intanto, lei pare non essere ancora tornata a seguire il suo (ex ?!) amico.