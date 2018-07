Giulia e Andrea sono tornati insieme? Arriva la risposta delle bimbe

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme? Le bimbe rispondono

Giulia De Lellis e Andrea Damante stanno creando molta confusione tra i telespettatori di Uomini e Donne. Stiamo parlando di una delle coppie del Trono Classico più amate di sempre. I due, qualche mese fa, hanno rivelato di non stare più insieme. I motivi non sono mai stati dichiarati dalla coppia, che ha lasciato i fan nell’incertezza. In queste ultime settimane, Giulia e Andrea continuano a creare confusione, mostrandosi insieme. Sono diverse le foto uscire fuori che li ritraggono mentre partono e cenano come una vera coppia. Queste immagini non sono state apprezzate da molti telespettatori, che esigono ricevere delle risposte concrete. Al momento non ci sono, in quanto nessuno dei due si spinge troppo con le rivelazioni. Giulia ha dichiarato che al momento non sa come definire il rapporto che ha con Andrea e che se mai dovessero tornare insieme lo direbbe subito. Fatto sta, che la De Lellis e il suo Damante sono di nuovo insieme per una vacanza. A questo punto, i fan hanno chiesto alle bimbe di Giulia se i due sono tornati insieme.

Andrea e Giulia sono di nuovo una coppia? Neanche le bimbe della De Lellis lo sanno

Andrea e Giulia sono tornati insieme? “Non lo sappiamo”, rispondono le bimbe dell’ex corteggiatrice. Dunque, ancora nessuno sa dire per certo se i due formino di nuovo una coppia oppure no. Nonostante ciò, sembra ormai chiaro a tutti che tra loro è tornato il sereno. Al momento stanno trascorrendo una vacanza insieme e sono state anche condivise dalla rivista Chi delle foto che li ritraggono molto vicini e affiatati. Le bimbe sono da sempre un grande sostegno per Giulia, che ha ottenuto il loro appoggio anche durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Nonostante proprio loro siano in contatto con la De Lellis, non riescono comunque a dare una risposta.

Giulia De Lellis e Andrea Damante creano confusione tra i fan: molti telespettatori si stanno stancando

Neanche le bimbe di Giulia sanno con esattezza se i due siano tornati insieme. Nel frattempo, il pubblico sembra essersi particolarmente stancato della coppia, che a detta di molti starebbe sfruttando questo momento per farsi pubblicità. Su questo punto di vita, però, le bimbe ci tengono a precisare che non si tratta di gossip.