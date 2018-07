Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme: le foto di Chi

Andrea Damante e Giulia De Lellis si baciano su Chi: tutte le foto

Andrea Damante e Giulia De Lellis di nuovo insieme! La coppia nata a Uomini e Donne è stata beccata in Sardegna dal settimanale Chi mentre si bacia appassionatamente. Nel numero in edicola da mercoledì 4 luglio, Andrea e Giulia si scambiano baci e tenerezze in barca, segno che la passione tra i due è ancora alle stelle. Non solo, la De Lellis si lascia andare pure a un focoso topless, che mette in mostra il suo prosperoso (seppur rifatto) décolleté. Dopo il rancore dei primi tempi, Giulia e Andrea sono tornati a parlarsi complice alcuni impegni di lavoro in comune. E lo scorso weekend si sono concessi con alcuni amici qualche giorno di relax. Alla rivista diretta da Alfonso Signorini, l’ex tronista ha fatto sapere: “Dopo la rottura e dopo un periodo davvero duro, dove eravamo lontani, lontanissimi, oggi, piano piano, con fatica, abbiamo trovato un nuovo modo di frequentarci. Viviamo per noi, per godere l’uno dell’altro. Senza forzature. Insomma quando torneremo insieme ufficialmente non avremo problemi ad ammetterlo. Oggi va bene così”. E Giulia invece?

Giulia non si è ancora espressa sul ritorno di fiamma con Andrea

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto sapere in una storia di Instagram di non avere nulla da nascondere: “Lo sapete che io Andrea ci stiamo rivedendo di nuovo”.

In basso il video con le dichiarazioni integrali di Giulia dopo le foto di Chi: