Fariba: “Da un mese non vedo Giulia Salemi” e attacca Francesco Monte

La lettera di Fariba Therani su Di Piu: cosa ha detto su Francesco Monte e Giulia Salemi

Risvolto inaspettato nella storia tra Giulia Salemi e Francesco Monte. Fariba Therani, madre dell’italo-persiana, ha scritto una dura lettera pubblicata sull’ultimo numero del settimanale Di Più. Stando a quello che si legge sulla rivista, Fariba e Giulia non si sarebbero più riviste dopo la fine del Grande Fratello Vip. “Ormai è un mese che sei uscita dalla Casa e da me, che sono la tua mamma, non ti sei ancora fatta vedere. Hai chiesto di vedere tante persone, amici, conoscenti, ma di me non hai chiesto nulla a nessuno”, ha scritto Fariba nella sua missiva. L’iraniana ci ha tenuto a precisare che si è rivolta al giornale di Cairo Editore dopo due tentativi andati a vuoto.

“Questa è la terza lettera che ti scrivo. La prima te l’ho scritta quando eri al Grande Fratello, ma non te l’hanno fatta pervenire. La seconda l’ho lasciata nella tua abitazione, sperando che finisse sotto i tuoi occhi, invece la signora delle pulizie mi ha detto che non l’hai degnata di uno sguardo. A questo punto, per entrare in contatto con te, ho deciso di scriverti attraverso Dipiù perché, ne sono certa, quello che ho da dirti almeno qui avrai modo di leggerlo”, ha spiegato la 56enne.

Fariba Therani pentita di quello che è successo al GF Vip

Nella lunga lettera Fariba si è detta dispiaciuta e pentita di quello che è successo al Grande Fratello Vip, quando la figlia è finita in nomination per aver violato il regolamento del reality show. “Ho sbagliato, lo so, io non conoscevo le regole. Se mi avessero spiegato bene, non avrei sbagliato e forse avresti vinto tu”, ha puntualizzato l’ex concorrente di Pechino Express. Che non può fare a meno di puntare il dito contro Francesco Monte, attuale fidanzato di Giulia Salemi. “La verità è una sola. il ragazzo che in questo momento hai al tuo fianco ti sta spingendo ad allontanarti da me”, ha osservato Fariba.

Fariba Therani attacca Francesco Monte nella lettera alla figlia

“Stai attenta Giulia, chi ti vuole davvero bene dovrebbe aiutarti a ricostruire il rapporto con tua mamma, non a separarti da lei. Presto capirai che tipo di ragazzo è quello che pensi di amare”, ha concluso Fariba Therani. Come reagiranno ora Francesco e Giulia?