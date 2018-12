Francesco e Giulia oggi, battutina sulle ex fidanzate: c’entra anche Benedetta Mazza

Giulia Salemi e Francesco Monte, oggi la battuta su Instagram

Se Giulia Salemi non esistesse bisognerebbe inventarla perché, fatta eccezione per alcune cose che non ci sono piaciute, ad esempio quando ha lasciato andare al televoto Giulia Provvedi, è una ragazza che è in grado di far divertire coi suoi post su Instagram e che finora non ha mai risparmiato dettagli sulla sua relazione. Tra le sue storie Instagram recenti spicca infatti una storia che non riguarda direttamente lei e Francesco Monte ma che ha a che fare con le ex fidanzate in generale. Veniamo subito al dunque.

Francesco e Giulia news, la battuta indirizzata a Benedetta Mazza: quale riferimento?

Il profilo lebimbedibennyeste ha pubblicato una foto presa dall’avventura di Giulia e Benedetta nella casa. Questa foto mostra le due concorrenti fare delle smorfie ed è commentata con la frase “Quando con la tua migliore amica vedi qualcuno che non sopporti”, a cui si aggiunge l’ulteriore commento “O l’ex del tuo ragazzo”. Giulia ha condiviso simpaticamente il post indirizzandolo a Benedetta Mazza. Cosa avrà voluto dire? È stata una battuta sulle ex in generali o c’era un velatissimo riferimento a Cecilia Rodriguez e Dasha? Chissà; fatto sta che Benedetta non ha risposto.

Il futuro di Francesco e Giulia: la coppia è felicissima

La storia di Francesco e Giulia procede a gonfie vele, e le ultime news sul loro conto lo hanno confermato senza dubbi sorprendendo tutti i fan. Anche la storia di Cecilia e Ignazio sta andando alla grande, e l’ultima sorpresa di lui lo conferma anche in questo caso. Benedetta invece ha fatto molto parlare di sé per una frase che riguarda proprio il suo Gf Vip, ma siamo sicuri che sentiremo ancora parlare di lei, visto che Stefano con Dasha non ha chiarito nulla. Giulia ha fatto questa battutina sulle ex insomma, ma in realtà ormai è tutta acqua passata. Ed è sicuramente meglio così per tutti.