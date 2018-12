Benedetta Mazza nostalgica, il post: “Per me è stato amore a prima vista”

Benedetta Mazza e Giulia Salemi, un’amicizia che dura dopo il Gf Vip

Il rapporto tra Benedetta Mazza e Giulia Salemi è sempre stato un rapporto forte e profondo. Le due al Grande Fratello Vip hanno infatti condiviso dei bellissimi momenti e ancora oggi dimostrano di volersi bene e di avere nostalgia di quei mesi nella casa. Per noi appassionati di gossip e tv il fatto che condividano sui social network le loro emozioni è poi una conferma della genuinità dei loro sentimenti: tante coppie e quante amicizie sono finite dopo il reality show, e invece loro continuano a pensarsi. Insomma dietro alle dinamiche di un programma televisivo non si nasconde sempre falsità ma si possono trovare anche i veri sentimenti. Oggi ce lo conferma anche un post che la Mazza ha condiviso sul suo Instagram qualche ora fa.

Giulia e Benedetta, lo scambio di post su Instagram

La pagina fralemi_stenny ha infatti taggato sia Giulia sia Benedetta in una foto che le riprende assieme, scrivendo “Per me è stato un amore a prima vista…”. Il post è stato poi condiviso da Giulia che ha commentato con un bellissimo “Ti voglio tanto bene” taggando proprio Benedetta. Lei, senz’altro nostalgica di quei giorni passati in casa, ha repostato tutto e condiviso la foto con i suoi follower. Dopo le rivelazioni di ieri su Stefano Sala insomma Benedetta ha preferito cambiare decisamente argomento: prima o poi infatti se le cose dovessero continuare così dovrà scrollarsi di dosso l’immagine della ragazza innamorata di un ragazzo che però aveva una fidanzata fuori.

Dasha, Benedetta e Stefano: quale futuro dopo il Grande Fratello Vip?

Siamo sicuri ad ogni modo che Benedetta piaccia anche per quello che è realmente. Anzitutto è una ragazza dolcissima e per bene; in secondo luogo al Gf Vip ha interagito anche con altre persone, ad esempio con Giulia, e questo dimostra che la sua figura non si esaurisce solo con la ragazza dal cuore infranto (se di questo si può realmente parlare). Proprio recentemente Stefano ha pubblicato una foto che ha fatto molto discutere e la stessa Dasha è apparsa in foto con un noto volto di Uomini e Donne. Il terzetto insomma sta facendo parlare molto di sé, anche dopo la fine del Gf Vip; oggi però Benedetta lo fa per la sua amicizia con Giulia, e l’amicizia – si sa – talvolta regala più soddisfazioni.