Stefano e Benedetta stanno insieme? Ora parla lei: “Legame ogni oltre definizione”

Stefano e Benedetta stanno insieme dopo il Gf Vip?

Dopo la fine del Grande Fratello Vip 2018 in molti si continuano a chiedere se Stefano Sala e Benedetta Mazza stanno insieme oppure no. La risposta al momento sembra essere negativa perché sia lei sia lui sembrano aver preso strade diverse. La Mazza peraltro ha rilasciato un’intervista per Il blog di Andrea Filocomo e ha chiarito una volta per tutte, secondo lei almeno ma secondo noi no, il suo rapporto con Stefano. Benedetta si è detta molto felice della sua esperienza al Grande Fratello Vip e ha spiegato che rifarebbe tutto. Nessun pentimento insomma per l’atteggiamento che ha avuto con Stefano. Ma veniamo subito al dunque.

Le parole di Benedetta sul suo rapporto con Stefano oggi

“Io e Stefano – queste le parole di Benedetta – abbiamo rafforzato il nostro rapporto di amicizia nella casa. È diventato un legame forte di grande bene oltre ogni definizione. Stefano è entrato nella casa fidanzato e questa cosa inevitabilmente ha un’influenza. Ora […] rimane […] intatta la nostra amicizia a prescindere da quello che succederà. Siamo due amici che hanno condiviso un’esperienza incredibile e si vogliono ancora più bene di prima”. Amici come prima, anzi più di prima, ma di rapporto di coppia non si può parlare. Eppure la situazione è molto strana perché abbiamo visto tutti che tra Stefano e Benedetta c’era qualcosa che andava oltre l’amicizia. L’unico ostacolo, permetteteci questo termine, è stata Dasha, peraltro recentemente apparsa in una foto che ha fatto molto discutere anche i fan di Uomini e Donne.

Benedetta e l’amore, le parole per Stefano dopo il Gf Vip

Nonostante questo rapporto con Stefano che, a quanto pare, non è destinato a evolversi per il momento, Benedetta si dice comunque pronta a innamorarsi e ha un’idea chiarissima dell’amore: “L’amore è essere felici pensando alla felicità dell’altro”. Cosa che in effetti lei ha fatto mettendosi da parte quando Stefano ha incontrato Dasha per la prima volta al Gf Vip. Tutti incuriositi dall’ultima foto di Stefano, ci eravamo dimenticati di Benedetta che invece riesce sempre a sorprenderci ogni volta che viene intervistata. Secondo voi cos’ha in serbo il futuro per lei?