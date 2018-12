Stefano Sala e Andrea Dal Corso insieme a Mario Ermito: la scoperta dopo il Gf Vip

La foto di Stefano Sala, Andrea Dal Corso e Mario Ermito che rivela la loro amicizia

Lo avreste mai detto? Forse sì forse no. Fatto sta che nella foto che vi abbiamo mostrato sopra Stefano Sala, Mario Ermito e Andrea Dal Corso compaiono insieme felici e sorridenti. I tre insomma si conoscevano sin da prima di arrivare al successo e la loro amicizia, a quanto pare, continua ad essere forte e solida. Da cosa lo comprendiamo? Dal fatto che è stato proprio l’ex gieffino a pubblicare questa foto con loro tre insieme su Instagram tra le sue storie. Se fossero in cattivi rapporti non lo avrebbe mai fatto, non trovate?

Stefano, Andrea e Mario: tre amici diventati Vip

Dopo il Grande Fratello Vip Stefano continua ad avere un rapporto strettissimo coi fan e ama condividere con loro qualsiasi cosa, un po’ come stanno facendo anche Francesco e Giulia che l’ultima volta ci hanno davvero sorpreso con le loro storie. Per quanto riguarda Andrea Dal Corso non possiamo dire niente di diverso: il corteggiatore di Teresa infatti condivide anche momenti non proprio felici; pensate soltanto all’ultima cosa che gli è successa e che ha sorpreso tutti i suoi fan. Mario Ermito è il meno social di tutti ma ciò non vuol dire che non sia amato: d’altra parte come si fa a non essere attratti da quei grandi occhioni chiari?

Stefano Sala e il passato con Mario Ermito e Andrea Dal Corso

Il commento di Stefano alla foto è molto chiaro: il ragazzo infatti ha scritto “Preistoria #coinquiliniallosbaraglio 2010/2011” facendo chiaramente intendere che hanno vissuto insieme e che si conosco da tantissimo. Le loro strade hanno preso direzioni diverse, anche se tutti sono legati dal fatto di aver avuto a che fare col mondo della moda; eppure questo non li ha divisi e oggi Stefano si sente libero di condividere di conseguenza foto come questa. Avreste mai detto che i tre fossero amici da così tanto tempo? Certo, nel mondo dello spettacolo tutti conoscono tutti ma non sempre le amicizie continuano così a lungo.