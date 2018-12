Uomini e Donne, Andrea Dal Corso derubato: la furia del corteggiatore di Teresa

Andrea Dal Corso derubato, dopo Uomini e Donne il racconto del corteggiatore

Notizie non proprio positive su Uomini e Donne. Questa volta vi parliamo di Andrea Dal Corso, corteggiatore di Teresa Langella ed ex di Temptation Island che ha colpito tutti con la sua bellezza e il suo savoir faire. Come ben sapete, Andrea ama viaggiare tantissimo, e lo fa soprattutto per lavoro, e si prende molta cura del suo corpo. Quanto vi stiamo per raccontare riguarda proprio questo: Andrea infatti è stato derubato nello spogliatoio. Ma veniamo al dunque.

Uomini e Donne, il messaggio di Andrea Dal Corso e lo sfogo post-work out

A raccontare quanto accaduto è stato lui, che in una delle storie Instagram non ha nascosto la sua ira. “Tu – queste le sue parole – che mi hai appena rubato la felpa in spogliatoio… Ti faccio i miei più sinceri auguri di buon Natale! Mi raccomando indossala sempre col cappuccio per coprirti dalla vergogna!”. Messaggio chiarissimo, molto di più di quello che ieri ha scritto Antonio Moriconi forse riferendosi a Teresa Langella: un post che avrà sicuramente fatto molto discutere, soprattutto dopo l’esterna sulla neve che non abbiamo ancora visto.

Le ultime anticipazioni su Andrea e Teresa a Uomini e Donne

Andrea non ha pubblicato altro, anche perché qualsiasi cosa dica o faccia sarà sempre letta pensando al suo percorso a Uomini e Donne, quindi fa bene a non esporsi troppo. Vi ricordiamo che l’ultima volta è scoppiato in lacrime e che al momento il suo percorso in trasmissione si è interrotto. Non è stato solo lui a commuoversi peraltro, visto che nella stessa puntata si è pianto molto anche per un altro tronista. Staremo a vedere cos’altro succederà in trasmissione, visto che ormai il trono di Teresa è diventato uno degli argomenti di gossip più discussi del momento!