Uomini e Donne news, Antonio misterioso su Teresa dopo esterna inedita sulla neve

News Uomini e Donne, Antonio Moriconi misterioso su Instagram

In questa giornata ricca di avvenimenti torniamo a parlare di Uomini e Donne: news e pettegolezzi questa volta riguardano Antonio Moriconi e Teresa Langella. Di cosa parliamo esattamente? Di un’esterna inedita sulla neve, di cui ha parlato NewsUeD, e di un post sospetto pubblicato sull’Instagram di lui. Più che news si tratta di anticipazioni quindi, perché ci fanno capire che le cose tra Antonio e Teresa stanno andando per il meglio. E di questo siamo davvero felici, visto che la tronista pur essendo affascinata da Andrea Dal Corso è molto legata al ragazzo di Frosinone. Ma veniamo al dunque.

Antonio e Teresa news, il messaggio misterioso del corteggiatore dopo l’esterna sulla neve

Le ultime notizie su Antonio e Teresa non erano affatto positive, visto che parlavano di discussioni e abbandoni improvvisi. Con l’esterna di qualche tempo fa sulla neve che deve ancora andare in onda abbiamo scoperto che i due si sono rivisti senza sapere però altro. Lui ha deciso di continuare a corteggiarla? Il comportamento che ha con Andrea riesce a farselo piacere? Crede nell’eliminazione definitiva del corteggiatore con motivazioni tutt’altro che plausibili? Chissà. Fatto sta che il suo post su Instagram per certi versi è eloquente.

News Uomini e Donne, Antonio attacca Andrea dopo l’eliminazione?

Antonio infatti ha scritto qualcosa di molto profondo che potrebbe essere riferito sia a sé stesso sia ad Andrea. Ecco il suo messaggio: “Le persone belle sono quelle che non hanno bisogno di ostentare per essere”. Cosa ne sarà della sua storia con Teresa? Antonio ha litigato di brutto anche con un altro corteggiatore per lei e finora a suo modo ha dimostrato di tenerci. Questo in effetti è solo uno dei tanti messaggi e dei tanti gesti che ha fatto per la tronista. Chissà se il suo corteggiamento basterà per aprire il cuore della bella e verace napoletana.