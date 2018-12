Teresa Langella, il trono nella bufera: Antonio abbandona? Messaggio sospetto

News Teresa e Antonio, il corteggiatore lascia Uomini e Donne?

Dopo le ultime anticipazioni su Uomini e Donne sembra che Teresa Langella e Antonio Moriconi siano destinati ad attraversare un periodo di forte stress e tensione emotiva. Non per colpa di lui che finora è stato sempre sulle sue ed è stato spesso criticato da Teresa per questo; crediamo infatti che qualcosa possa rompersi per via di quanto accaduto in puntata dopo gli atteggiamenti che lei ha avuto nei confronti di Andrea Dal Corso: atteggiamenti che hanno confermato un notevole interesse che non può essere ridotto a mera attrazione fisica. Insomma prima dell’ultima registrazione si poteva pensare che Teresa fosse coinvolta più da Antonio che da Andrea; dopo l’ultima invece le cose sono cambiate e Antonio glielo ha fatto notare.

Il messaggio di Antonio che spiazza: le ultime news sulla coppia di Uomini e Donne

Come sapete, Andrew è scoppiato in lacrime a causa della decisione della tronista di eliminarlo e il fatto che Teresa fosse così delusa e amareggiata ha spinto Antonio a pensare di essere un ripiego. Non è la prima volta che il corteggiatore litiga con la tronista: in passato infatti arrivò persino a sfiorare una rissa con Kevin per quanto stava accadendo in studio; questa però è stata senz’altro la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Antonio non si è eliminato ma il fatto che si senta un ripiego, con il carattere che ha e che ha dimostrato di avere, potrebbe mettere fine a qualsiasi tentativo di riappacificazione. Su Instagram peraltro è stato chiaro: “Ci sono persone che ti prendono la mano senza pensarci. Io voglio una persona a cui poter afferrare la mano ed essere sicuro che le sue dita non scivoleranno via”. Cosa succederà tra i due?

Il futuro di Teresa e Antonio e gli altri tronisti: cosa sta succedendo a Uomini e Donne?

Intanto il Trono Classico continua a sorprenderci: se Teresa infatti non riesce a fare un percorso equilibrato non si può dire niente di diverso sugli altri tronisti. Andrea infatti ha eliminato una sua corteggiatrice dopo aver fatto piangere tutti; Lorenzo non sa più che pesci pigliare e neanche l’avvertimento di Maria gli è servito. E non c’è quiete neanche nel Trono Over che proprio nell’ultima registrazione ci ha regalato tanti colpi di scena. Di cosa parliamo? Avete saputo di Gemma e Rocco? E dell’arrivo del fratello di Tina Cipollari in trasmissione? E non diteci che non sapevate niente neanche delle gravi accuse rivolte a Barbara De Santi! Se anche una sola di queste notizie vi fosse sfuggita recuperatela subito perché ne sono successe di tutti i colori in trasmissione! Intanto vi lasciamo al post che Antonio ha pubblicato su Instagram: