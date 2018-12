Uomini e Donne registrazione, Lorenzo non sa più che fare: l’avvertimento di Maria

Registrazione Uomini e Donne, una puntata ricca di colpi di scena

La registrazione di Uomini e Donne ci ha riservato davvero tanti colpi di scena, visto che il trono di Lorenzo è già arrivato alle fasi più avanzate: il tronista infatti non sa più cosa fare e continua a dividersi tra Claudia Dionigi e Giulia Cavaglia. I tre ci hanno regalato un siparietto davvero niente male non tanto perché è successo qualcosa di bello quanto perché finalmente ci sono delle dinamiche che sembrano avere un senso. Le anticipazioni sulla registrazione sono piuttosto dettagliate e vengono da una parte dal Vicolo delle News, dall’altra da NewsUeD, che hanno raccontato la puntata in maniera piuttosto simile aggiungendo però particolari differenti. Veniamo subito al dunque perché ne abbiamo di cose da dirvi.

Anticipazioni Uomini e Donne, Lorenzo bacia Giulia e Claudia: le corteggiatrici furiose

Anzitutto Lorenzo ha fatto una bellissima esterna con Claudia portandola a casa sua per farle conoscere sua nonna: la ragazza è scoppiata in lacrime perché non ha più i nonni e tutto si è concluso con un bacio emozionante. Ancor più bella però è stata l’esterna fatta con Giulia: lei lo ha portato in una terrazza da cui si vede tutta Torino e le ha scritto una frase tratta dal pezzo di Enrico Nigiotti Complici: “Complici ogni volta che scappiamo è per riprenderci”. Il Vicolo aggiunge che Giulia inizialmente non voleva dargli alcun bacio ma che poi si è lasciata andare ed è stato un momento davvero bello, non convincente per Tina ma molto coinvolgente per Gianni.

Maria De Filippi avverte Lorenzo: la conduttrice ipotizza due “no”

In studio è ovviamente successo di tutto perché Lorenzo ha chiesto in ginocchio a Giulia di ballare e Claudia se n’è andata per prendere un po’ daria: alla fine si è creato così tanto caos che il tronista ha dovuto ammettere di non sapere cosa fare e Maria gli ha fatto notare che se continua così si assicura due “no”. Lorenzo tuttavia ha detto che è spaventato per il “no” di Claudia e che invece crede che quello della Cavaglia sarà un “sì”. E pensare che è proprio Giulia quella a cui non crede nessuno, com’è emerso anche in varie puntate; la stessa corteggiatrice peraltro sembra non stare proprio simpaticissima a Maria, viste l’ultima frecciatina che le ha lanciato.

News Uomini e Donne, le anticipazioni sugli altri troni e l’indecisione di Lorenzo

Che Lorenzo avesse dubbi su come sarebbe andata la puntata era evidente già dagli inizi, quando ha confessato a Maria di essere davvero agitato. Non era l’unico comunque: non si è parlato di Luigi, nonostante quanto confessato su Sara durante la puntata registrata in precedenza, ma è stato Andrea Cerioli ha fatto piangere tutti e Teresa, che ha preso una decisione molto difficile, ha dato il meglio di sé in quanto ad agitazione e insicurezza. E se pensate che siano stati gli unici gossip delle ultime ore vi sbagliate di grosso: ha fatto molto parlare di sé una delle prime presunte coppie di Temptation Island Vip e anche Ida Platano con un suo messaggio su Riccardo ha fatto parecchio discutere il Web. Pronti per le prossime puntate? Ne vedremo delle belle!