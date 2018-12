Karina Cascella a Temptation Island Vip? La verità e la confessione dell’opinionista

Temptation Island Vip 2019, Karina Cascella in coppia col fidanzato Max?

Manca ancora molto tempo alla prossima edizione di Temptation Island Vip, anche perché andrà prima in onda Temptation Island, ma già iniziano a rincorrersi le voci di corridoio sul cast. Niente di certo, visto che Maria De Filippi ha altro a cui pensare tra Amici, C’è posta per te e Uomini e Donne, ma neanche di campato per aria. Recentemente si stava vociferando ad esempio sulla partecipazione di Karina Cascella e Max, il suo fidanzato, al reality delle coppie che scoppiano. A rispondere a questo pettegolezzo è stata proprio lei in una sessione di domande su Instagram.

Karina Cascella e Max, una coppia innamoratissima che rifiuta Temptation Island 2

“Il rapporto che abbiamo io e Max – ha confessato Karina – è un rapporto maturo, importante, non abbiamo bisogno di metterci alla prova in alcun modo. Ci sono amori che vivi una volta sola nella vita, e il nostro è unico e infinito. Non riusciamo a stare separati mai, se lo facciamo ci si sente tantissimo perché abbiamo bisogno di stare insieme sempre”. Al messaggio segue un cuore che rafforza quanto la Cascella ha scritto: non parteciperà a Temptation Island Vip perché non ha bisogno di mettersi alla prova in alcun modo, e poi noi la ricordiamo come un tipo molto geloso, quindi dubitiamo che possa resistere agli atteggiamenti delle corteggiatrici. Se Karina si dice pronta a rinunciare a un eventuale invito come protagonista, altri personaggi di Uomini e Donne si preparano invece a nuove avventure: pensate soltanto alle ultimissime su Giulia De Lellis, storico volto della trasmissione.

Le ultime news sui protagonisti di Temptation Island Vip e Uomini e Donne

Al momento non circolano altre indiscrezioni su uno dei programmi di punta di Canale 5, anche se la speranza è che l’anno prossimo gli autori riescano a superarsi. Su Uomini e Donne invece le novità sono tantissime, e vogliamo parlarvene perché alcuni dei protagonisti di Temptation Island Vip venivano proprio dal noto people show di Maria De Filippi: anzitutto in studio una lite tra due corteggiatori stava per sfociare in una rissa o quasi; sappiate inoltre che il trono di Teresa si sta complicando parecchio dopo un importante abbandono e che anche Andrea Cerioli è stato sommerso dalle critiche a causa di alcune scelte che nessuno ha visto di buon occhio. E che dire di Luigi? Il fantasma di Sara è tornato in trasmissione e Irene è scoppiata a piangere. Su Temptation Island Vip 2 insomma tutto tace ma su Uomini e Donne si sta dicendo proprio di tutto: quali delle coppie di quest’anno finirà nella prossima edizione dell’isola più spiata d’Italia?