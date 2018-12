Trono Over, Ida e Riccardo news: oggi le prime parole della Dama dopo l’addio

Uomini e Donne, Ida e Riccardo news: cosa sta succedendo dopo la fine della loro storia

Ida Platano dopo Riccardo Guarnieri è tornata a parlare e non sono mancati riferimenti al periodo trascorso insieme a lui. Lo ha fatto con due post su Instagram, pubblicati in momenti diversi della giornata. Ida e Riccardo oggi non stanno più insieme, la puntata in cui si sono detti definitivamente addio nello studio di Uomini e Donne è andata in onda pochi giorni fa e tutti aspettavano un messaggio di Ida. La Dama infatti ha preferito lasciare lo studio, mentre Riccardo è rimasto, e quindi molti aspettavano sue notizie. Alcuni fan erano anche preoccupati per lei: Ida ha saputo farsi volere bene dal pubblico e non sono mancati messaggi di affetto nei suoi confronti. Sia quando stava insieme a Riccardo sia oggi che si sono lasciati.

Ida torna a parlare di Riccardo: le prime parole su Instagram dopo Uomini e Donne

Che la storia fosse finita era cosa nota a tutti da un po’ di giorni, così come sapevamo anche che potrebbe esserci un’altra donna di mezzo, ma le puntate con Ida e Riccardo protagonisti sono andate in onda questa settimana. Ora che anche chi non segue le anticipazioni di Uomini e Donne – a proposito, non perdete le ultimissime su Teresa e la sua eliminazione shock! – ha scoperto che i due non stanno più insieme, Ida ha potuto ringraziare tutti per l’affetto: “Buongiorno, vorrei ringraziare tutti quelli che mi hanno supportata nel mio percorso. Siete stati veramente fondamentali e preziosi. Grazie di cuore, vostra Ida”. I sentimenti non svaniscono da un giorno all’altro, Ida urlava tutto il suo amore a Riccardo fino a pochi giorni fa ed è impossibile che oggi lo abbia già dimenticato. Eppure, un altro post su Instagram potrebbe essere interpretato come un segnale di ripresa: “Non indugiare sul passato. Non sognare il futuro. Concentra la mente sul momento presente”.

Ida e Riccardo oggi: la coppia del trono Over è scoppiata per sempre?

Ida oggi è concentrata sul suo presente e non ha voglia di rivangare il passato. Un passato di cui ormai fa parte anche Riccardo Guarnieri. Dopo Temptation Island abbiamo tutti sperato che le cose andassero meglio fra loro, invece abbiamo poi scoperto che le incompatibilità caratteriali hanno avuto la meglio – chissà se sarà così anche per la coppia Monte-Salemi, accusati di recente di volersi nascondere -. A sorpresa, invece, un’altra coppia del trono Over ha ritrovato la serenità, pure se buona parte del pubblico non lo avrebbe minimamente sospettato. Queste le news su Uomini e Donne Over, ma nel trono Classico cosa succede? Una corteggiatrice di Ivan ha deciso di corteggiarlo dentro e fuori lo studio, mentre gli amatissimi Nilufar e Giordano hanno grandi progetti per il 2019…