Uomini e Donne gossip, Jennifer spiazza ancora Ivan: le ultime parole su Instagram

Uomini e Donne, Jennifer Casula sta fingendo con Ivan Gonzalez? I dubbi del tronista

A Uomini e Donne Ivan Gonzalez ha grossi dubbi sulla corteggiatrice Jennifer Casula. Sin dalle prime esterne infatti il tronista ha affermato di non avvertire interesse da parte di Jennifer. Pensa, in sostanza, che la ragazza sia nel programma solo per farsi vedere e pensa di non piacerle per niente. Lei ha provato a parole a fargli capire che non è così, ma Ivan non sembra essersi convinto. Anche Maria De Filippi ha provato a far ragionare il tronista, senza riuscirci molto a dire il vero. Così Jennifer ha pensato bene di passare ai fatti: i suoi ultimi gesti, a Uomini e Donne come su Instagram, potrebbero sorprendere finalmente Ivan.

Jennifer Casula, dedica a Ivan su Instagram? Il gossip del giorno

Nell’ultima registrazione il gesto di Jennifer ha spiazzato Ivan. La corteggiatrice è riuscita a mandarlo in confusione, infatti il tronista è stato abbastanza contraddittorio su cosa pensava di lei. Jennifer ha tutte le intenzioni di far capire a Ivan che le piace davvero e potrebbe essersi servita anche di Instagram per riuscirci. Tra le sue storie, infatti, ha pubblicato un selfie con su scritto: “Vorrei regalarti tutte le emozioni che hai sempre cercato”. Parole del tutto diverse da quelle al veleno di Luca Daffrè verso Teresa. Ma quella di Jennifer sarà una dedica per il tronista? Se non fosse per lui, non potrebbe essere per un altro visto che nel trono Classico la ragazza afferma di essere realmente interessata a Ivan.

Uomini e Donne gossip, Ivan crederà a Jennifer dopo questo gesto?

Scopriremo con le prossime anticipazioni o il prossimo gossip di Uomini e Donne se questa dedica di Jennifer era effettivamente per Ivan e se lui le crederà dopo queste parole. Ma da cosa nasce questa diffidenza del tronista verso questa ragazza? Forse dal fatto che il suo ex fidanzato è il papà del figlio di Beatrice. O forse per la solita storia dei social network. O chissà avrà saputo anche Ivan della storia di Sara Affi Fella, che intanto continua a rispuntare in trasmissione.