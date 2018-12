Uomini e Donne news, Luca al veleno su Teresa: frecciatina post-eliminazione

Uomini e Donne, Luca Daffrè eliminato da Teresa Langella: il corteggiatore non ci sta

News da Uomini e Donne: Luca Daffrè eliminato da Teresa ha deciso di reagire. La loro conoscenza non è stata semplice sin dall’inizio, per molte puntate la tronista ha lasciato Luca in panchina non portandolo in esterna. Poi è stato bravo lui a farsi notare, ha preso spesso la parola in studio e ha dichiarato ripetutamente il suo interesse per Teresa. Quest’ultima era un po’ diffidente nei confronti di Luca perché è stato un tentatore a Temptation Island – pure se lei ha fatto la stessa cosa – e anche perché ha molte amicizie famose. Per esempio Luca è un grande amico di Ignazio Moser e questo a Teresa non convinceva, ma forse non c’era proprio interesse di fondo visto come è andata a finire.

Luca Daffrè su Instagram risponde all’eliminazione di Teresa

Le esterne sembravano andare bene, si era creata una certa intesa tra Luca Daffrè e Teresa. Poi c’è stata una battuta di arresto quando lei ha messo alla prova tutti i suoi corteggiatori. La reazione di Luca a dire il vero era piaciuta alla tronista, il suo non presentarsi in puntata è risultato coerente con le sue parole. Però abbiamo visto anche nella puntata di ieri di Uomini e Donne che da parte di Teresa non è scattata la scintilla, con Luca si trovava bene e rideva molto ma non c’era un gran trasporto. E infatti nelle ultime anticipazioni sul trono di Teresa abbiamo scoperto che Luca è stato eliminato. Dopo la puntata il modello ha scritto una frase enigmatica su Instagram: “Chi sa di essere non ha bisogno di apparire”. Al post in questione c’è anche il “mi piace” di Gianni Sperti, che non manca di intervenire in difesa di tronisti e corteggiatori.

Luca Daffrè e Teresa: le ultime news dopo l’eliminazione

Ma cosa avrà voluto dire Luca? Sembra comunque un chiaro riferimento alle vicende del trono classico, perché in studio spesso ci sono state polemiche contro Andrea Dal Corso, reo secondo molti di recitare un copione. E con questa frase Luca Daffrè avrà mandato una frecciatina a Teresa, intendendo dire, probabilmente, che lui è la semplicità che stava cercando. In altre parole, l’ex corteggiatore sa che avrebbe potuto dare tanto a Teresa e non ha voluto modificare il suo modo di essere per impressionarla. Secondo voi, invece, cosa si nasconde dietro la frase di Daffrè? Queste le news di Uomini e Donne oggi, ma vi invitiamo a non perdere le ultimissime sugli altri troni: Riccardo sembra essere stanco del comportamento di Giulia, mentre Luigi ha parlato di Sara e ha provocato le lacrime di Irene…