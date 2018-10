Marco e Beatrice, parla il papà di Alessandro: “Geloso? All’inizio accusi il colpo”

Il papà del piccolo Alle risponde alle domande su Marco e Beatrice

Le news su Marco e Beatrice di oggi erano attese dai più curiosi. Come ben sappiamo, Beatrice ha avuto un figlio nella sua precedente relazione. Il piccolo e bellissimo Alessandro, per gli amici Alle, è figlio di Nico Bovi, un calciatore con cui Bea è stata fidanzata qualche anno fa. Si sono lasciati prima che lei decidesse di partecipare a Uomini e Donne e già nel programma lei parlava al pubblico del figlioletto, che poi tutti abbiamo conosciuto meglio sui social network. Alle è un bellissimo bambino, è molto simpatico e affettuoso, anche con la sorellina Bianca. Ha uno straordinario rapporto con Marco ed è per questo che molti si sono chiesi se il papà Nico fosse geloso di questo.

Il papà di Alessandro geloso di Marco Fantini?

Ebbene, questa notte Nico ha usato la funzione domande su Instagram e naturalmente gliene sono arrivate a vagonate su Marco e Beatrice. Lui ha risposto ad alcune di queste, presumibilmente le altre erano più o meno uguali. A chi gli ha chiesto in modo diretto se sia geloso del rapporto tra Marco e Alessandro, lui ha risposto così: “Inizialmente da padre accusi il colpo sono sincero, sfido chiunque. L’importante è che Ale stia bene ma soprattutto Marco è bravissimo”. Nessuna gelosia dunque e lo ha confermato anche dicendo cosa pensa di Marco: “È un bravissimo papà e avrà sempre la mia stima per come si occupa di mio figlio quando non è con me. Auguro a lui e a Bea tutto il bene del mondo”. Nico ha speso solo belle parole per Marco e Beatrice, così come aveva fatto pure Alessandra Amoroso.

Nessun astio tra Marco e il papà di Alessandro

Non c’è nessun astio tra Marco e il papà di Alessandro, quest’ultimo in prima persona si è sorpreso del fatto che qualcuno possa pensare che ci sia: “Perché dovrebbe esserci”, ha risposto a chi gli ha posto questa domanda. Nico e Beatrice, i genitori di Alle, hanno un bel rapporto per il bene del piccolo e lui continua a pensare di lei che sia una grande donna e una grande madre. Speriamo di poter risolvere una volta per tutte questo mistero sulla gelosia del papà di Alessandro verso Marco Fantini. Beatrice e la sua famiglia vivono una vita serena, vanno tutti d’accordo. I più maligni riusciranno a farsene una ragione?