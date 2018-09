Alessandra Amoroso incontra Marco e Beatrice: la dedica della cantante

L’augurio di Alessandra Amoroso per Marco e Beatrice di Uomini e Donne

Alessandra Amoroso ha incontrato Marco Fantini e Beatrice Valli di Uomini e Donne. Complice un viaggio in treno la cantante ha finalmente conosciuto la coppia nata grazie a Maria De Filippi. L’interprete pugliese ha condiviso un tenero scatto sui social network, dove compaiono pure i piccoli Alessandro, detto Alle, e Bianca. L’Amoroso, sempre molto dolce e sensibile, ha fatto un tenero augurio a una delle coppie più amate del piccolo schermo. “Quando dalla tv nascono conoscenze che diventano legami indissolubili! Una famiglia bellissima, vi auguro il meglio che la vita può donarvi”, ha scritto Sandrina in una storia di Instagram, che è stata poi repostata sui rispettivi profili da Marco e Beatrice. In realtà non è la prima volta che l’interprete di La Stessa si complimenta con i due modelli: qualche settimana fa, infatti, la vincitrice di Amici ha speso parole al miele per i due fidanzati.

Lo scambio di battute tra Alessandra Amoroso e Marco Fantini

Marco Fantini ha commentato uno scatto di Alessandra Amoroso e quest’ultima ha replicato: “Salutami la tua futura moglie Beatrice”. Una dichiarazione che ha mandato in fibrillazione tutti i fan di Beatrice e Marco, che non vedono l’ora di vedere la coppia all’altare. Nonostante l’arrivo della piccola Bianca, Fantini e l’ex corteggiatrice non sono ancora marito e moglie. Ma il matrimonio sembra vicino, come lasciato intendere in più di un’occasione dai diretti interessati. In particolare la sorella di Ludovica Valli non vede l’ora di indossare l’abito bianco.

Marco e Beatrice: prima il matrimonio poi il terzo figlio

“Il primo progetto è sposarmi e avere un altro figlio col mio compagno Marco. Mentre per il lavoro mi piacerebbe realizzare qualcosa in televisione, magari come conduttrice. Ho sempre sognato di realizzarmi anche in questo, chissà!”, ha detto di recente Beatrice a Rêve Beauty Magazine.