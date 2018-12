Uomini e Donne news, Nilufar e Giordano: “Interessanti novità” su convivenza e figli

Uomini e Donne, Nilufar e Giordano andranno a convivere? L’ex tronista parla di novità

Nilufar e Giordano news! E che news: la coppia di Uomini e Donne potrebbe presto andare a convivere! I fan non potevano desiderare notizie più belle di queste oggi che Nilufar ha deciso di rispondere alle loro domande su Instagram. La ragazza ha aperto il suo cuore e ha fatto confessioni anche su matrimonio e figli. Ha scritto dei suoi sogni, ha parlato anche del suo percorso universitario che non intende affatto interrompere. Ma soprattutto quando qualcuno le ha chiesto se lei e Giordano andranno a convivere, lei ha scatenato la curiosità di tutti con questa risposta: “Chissà se il 2019 non porti con se interessanti novità”. La convivenza potrebbe essere più vicina di quanto potessimo mai pensare!

Nilufar e Giordano news: “Non ho mai provato così tanto amore”

Da mesi Nilufar e Giordano fanno i pendolari tra Napoli e Avezzano. Vivere a distanza non è semplice: “È un po’ avvilente ovviamente ma con un po’ di buona volontà si riesce a fare tutto”, ha fatto sapere l’ex tronista. Per questo la convivenza è la migliore soluzione per vivere a pieno i loro sentimenti, e come loro anche un’altra coppia di Uomini e Donne andrà a convivere. Vivere i primi mesi a distanza non è stato un peso insopportabile per Nilufar, anche perché non ha mai provato prima quello che prova per Giordano: “Non ho mai provato così tanto amore e senso di protezione nei confronti di qualcuno. E non ho mai avuto una relazione che mi rendesse così tanto felice e serena”. Saranno già alla ricerca di una casa? Un altro ex tronista invece ne ha già trovata una nuova, lontana dall’ex fidanzata…

Uomini e Donne news, Nilufar si confessa: “Vorrei avere 4 figli”

Dopo la convivenza Nilufar e Giordano penseranno al matrimonio? Sono ancora giovani, è presto probabilmente ma l’ex tronista vorrebbe diventare mamma entro pochi anni: “Non è una cosa che si può prevedere ma desidererei avere un primo figlio verso i 26 anni. […] Vengo da una famiglia numerosissima ma sono figlia unica, vorrei avere 4 figli, da giovane e farò di tutto per riuscire ad adottarne almeno uno”. Adottare un bambino è un sogno che ha svelato anche un’altra amatissima protagonista di Uomini e Donne. Ma Nilufar ha anche in mente qualche nome: Ginevra, Sole e Tommaso, ma vorrebbe dare un secondo nome persiano a tutti i suoi figli.