Andrea Damante dopo Giulia De Lellis: la nuova vita dell’ex tronista

Andrea Damante comincia una nuova vita dopo Giulia De Lellis: le ultime novità sull’ex tronista

Chi ci segue costantemente sa già che ci sono un po’ di news su Andrea Damante che cambieranno del tutto la sua vita. E chi sperava in un riavvicinamento con Giulia De Lellis, complice magari il fatto che vivessero nella stessa città, dovrà presto rassegnarsi. Questo non solo perché ormai Giulia fa coppia fissa con Irama, cosa ben nota a tutti, ma anche perché Andrea sta cambiando totalmente vita. Lo farà anche per evitare di incontrare la sua ex fidanzata per le vie di Verona? Oppure è esclusivamente una scelta personale o dovuta magari al lavoro? Manca però un tassello per avere ben presente il quadro della situazione e comprendere meglio i quesiti che ci siamo appena posti.

Andrea Damante news: l’ex tronista cambia vita cambiando città

Vi avevamo già accennato al fatto che Andrea avesse preso casa a Milano, quando abbiamo parlato di una sua probabile nuova fiamma proprio nella nuova città. Sì, proprio così: l’ex tronista lascerà la sua amata Verona e si trasferirà a breve nel capoluogo lombardo. La nuova casa è quasi pronta ed è stato proprio il Dama a fornire gli ultimi aggiornamenti su Instagram. Poche ore fa infatti ha fatto sapere di aver iniziato il trasloco: “Stiamo portando un po’ di cose a casa nuova a Milano”. Questo ha detto in un video tra le storie mentre era in macchina con un amico. Le poche cose a cui si riferiva pare siano ancora e soltanto degli strumenti di lavoro. In un video successivo, infatti, ha inquadrato quello che sembra essere il soggiorno in cui ha riposto gli strumenti e ha ironizzato: “Ecco raga, casa nuova è arredata”. In realtà no, la casa è ancora da arredare, ma tra una data in discoteca e l’altra presto si trasferirà. Magari mentre assisteremo al suo ritorno in televisione?

Andrea Damante a Milano: dopo Giulia De Lellis lascia Verona

Tra non molto comunque sarà possibile incontrare anche Andrea Damante a Milano come Chiara Ferragni e Fedez (a proposito, avete visto il loro ultimo gesto che ha commosso tutti?). L’ex tronista dunque lascerà Verona e lascerà anche la casa in cui ha vissuto il suo amore con Giulia De Lellis. Forse troppo piena di ricordi? Lui era stato chiaro dicendo che la vita deve andare avanti, ma non è detto che questa scelta di trasferirsi sia dovuta a motivi di lavoro o logistici. Pensiamo per esempio al fatto Milano potrebbe facilitare gli spostamenti, visto che viaggia spesso per lavoro. Come avrà reagito Giulia al fatto che Andrea lascerà la città? Lei infatti, vivendoci con lui, si è innamorata di Verona al punto da sceglierla per viverci nonostante la fine della storia. Ma forse sarà una novità irrilevante per lei, ormai convinta di voler stare al fianco del suo Irama.