Andrea Damante fidanzato con Giorgia Caldarulo? Esplode il gossip: ecco la verità

Andrea Damante si è fidanzato? La fortunata sarebbe Giorgia Caldarulo

Da poche ore circolano segnalazioni su Andrea Damante fidanzato con Giorgia Caldarulo. Lui ex tronista, lei ex corteggiatrice di Paolo Crivellin che la eliminò ben prima della scelta. A sostegno di questo gossip su Andrea e Giorgia è arrivato un video in cui i due sono insieme in un locale di Milano, ma ciò non basterebbe per parlare di nuova coppia. Spysee, tuttavia, ha sostenuto che durante la serata non sarebbero mancate “carezze e sguardi languidi” tra Andrea Damante e Giorgia Caldarulo e ha parlato per questo di una probabile nuova coppia nel mondo di Uomini e Donne. Ma sarà davvero così? Andrea si è fidanzato davvero?

Andrea Damante e Giorgia Caldarulo insieme? Arriva la smentita

Ebbene no, Andrea non è fidanzato con Giorgia ma sono soltanto amici. Appena esploso il gossip, infatti, ci ha pensato Tabloit.it a chiedere conferma o smentita al Dama e lui ha confermato di essere single, come aveva detto proprio a loro soltanto ieri: “Andrea Damante e Giorgia Caldarulo stanno insieme? Macché: raggiunto telefonicamente, il dj ed ex tronista ha negato il flirt, precisando che lui e l’ex corteggiatrice sono solo amici“. Insomma per Andrea non è ancora giunto il momento di un nuovo amore, come invece è successo a Giulia De Lellis. Vedere il Dama in giro per Milano comunque non sarà più una novità visto che si sta trasferendo proprio nel capoluogo lombardo e ha presentato sui social la sua nuova casa.

Andrea Damante è single dopo Giulia: Giorgia non è la sua nuova fidanzata

Insomma stando a quanto emerso finora, Giorgia Caldarulo non è la nuova fidanzata di Andrea Damante. Il fatto che i due non abbiano neanche commentato il gossip su Instagram poteva essere fraintendibile, comunque, anche se non tutti si apprestano a smentire immediatamente le voci sul proprio conto. Sono soltanto amici e l’ex tronista è sembrato abbastanza convinto quando ha affermato che per ora è meglio essere single (dopo aver parlato di Giulia e Irama!).