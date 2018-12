Riccanza 3 su MTV: cosa bisogna sapere sui nuovi protagonisti

Riccanza 3, le curiosità sui protagonisti della nuova stagione

Sbarca Riccanza 3 su MTV: il cast si è arricchito e vi diremo cosa bisogna sapere sui nuovi protagonisti per arrivare preparati alla prima puntata. L’appuntamento con il reality show più sfrenato del momento è per il martedì sera alle ore 22.50, su MTV naturalmente oppure in streaming su NowTV. Il pubblico affezionato al programma è pronto a seguire le nuove avventure di Farid e scoprire le curiosità sui nuovi protagonisti, perché ce ne sono tanti! Le conferme rispetto alla seconda edizione del reality show sono poche, al contrario sono molte più le new entry. Unico elemento in comune: la Riccanza e la passione per le serate glamour e lo shopping senza limiti. Ma scopriamo i protagonisti di Riccanza 3.

Riccanza su MTV, tutti i protagonisti della terza stagione

Le conferme nella terza stagione sono Farid Shirvani e Juan Fran Sierra. Il primo è protagonista dalla prima stagione e ormai ben noto al pubblico. Il primo è nato a Bologna ed è figlio di un costruttore edile iraniano. Farid è ancora fidanzato con Noemi, che ha conosciuto nella passata stagione, e grazie a lei si sta laureando. In Riccanza 3 dovrà affrontare un’altra edizione senza Nicolò Ferrari, che ormai è protagonista delle vicende di Uomini e Donne. E nella terza stagione si dovrà fare a meno anche di Elettra Lamborghini, che intanto si è innamorata e fidanzata di un bel dj olandese. Anche Juan è un volto noto al pubblico di Maria De Filippi, perché è l’ex fidanzato di Claudio Sona e di lui si è parlato molto nella fase di rottura tra Claudio e Mario Serpa. Arriva da Barcellona e dedica la sua vita alla moda e ai viaggi. I nuovi protagonisti di Riccanza 3 invece sono i cugini siciliani Angelo e Antonio, la principessa rock Elvezia e le due sorelle Alessia e Giorgia.

I nuovi personaggi di Riccanza 3: cosa bisogna sapere su Angelo, Antonio, Elvezia, Alessia e Giorgia

Angelo è un produttore musicale e viene da Gela, dove è tornato dopo aver studiato a Milano e ha messo in piedi uno studio di registrazione. Si occupa anche di organizzazione di eventi e grazie a lui vedremo Andrea Damante in qualche puntata di Riccanza 3. Angelo è fidanzato con Marika e ama viaggiare. Suo cugino Antonio vive a Milano da molto tempo, ama fare serata con gli amici e andare in palestra. Giorgia e Alessia sono sorelle: la prima ha 21 anni e studia alla Bocconi, mentre la seconda ne ha 23 ed è consulente di moda. Vengono da Busto Arsizio e devono la loro Riccanza alla mamma, titolare di una catena di negozi low cost molto famosa. La loro passione? Instagram! Elvezia vive in Brianza ma è nata in Campania, la sua famiglia ha una mega villa che conosceremo nel corso delle puntate. Ama fare shopping e non resiste a un bel paio di scaroe, inoltre adora tutto ciò che brilla. Una delle sue passioni sono gli sport estremi. Che ve ne pare dei protagonisti di Riccanza 3 su MTV?