Andrea Damante a Riccanza, l’ex tronista torna in TV: ecco quando

Andrea Damante news, l’ex tronista di Uomini e Donne torna in TV con Riccanza

Andrea Damante a Riccanza! Grandi news sull’ex tronista di Uomini e Donne, ma soprattutto per le sue fan che non vedono l’ora di rivederlo in TV. Il canale su cui andrà in onda il nuovo programma con Andrea Damante è MTV, dove lui ha già partecipato a The Hottest Swimsuite quindi il pubblico del canale in questione lo ha già conosciuto. A dare questa anteprima sulla terza stagione di Riccanza è stato Davide Maggio ed è stato ben spiegato il ruolo del Dama. Non sarà tra i protagonisti dello show, avrà invece un ruolo marginale ma ricorrente. Un piccolo indizio? Andrea Damante sarà a Riccanza grazie a suo cugino Angelo.

Andrea Damante a Riccanza insieme a suo cugino Angelo

Il protagonista del cast di Riccanza sarà quindi Angelo, il cugino di Andrea Damante. È un produttore musicale e organzzatore di eventi e vive a Gela, città di cui è originario Andrea anche se vive a Verona quasi da sempre (adesso pare si stia trasferendo a Milano!). In Riccanza, Andrea comparirà di tanto in tanto accanto a suo cugino e il pubblico potrà vederlo nella sua quotidianità. Non sarebbe stato del tutto sbagliato pensare che Damante in Riccanza 3 potesse essere uno dei protagonisti, dato che non è un mistero che sia nato in una famiglia benestante e lui per primo sta guadagnando abbastanza nella sua carriera di deejay. Non sarà l’unico nuovo progetto di Andrea comunque, perché pare sia in lista per essere il conduttore, o una specie, di uno speciale musicale dedicato alle classifiche del 2018. E lui dovrebbe presentare i successi in lista.

Riccanza 3 con Andrea Damante: quando andrà in onda?

La nuova stagone di Riccanza con Andrea Damante, e suo cugino, andrà in onda su Sky a partire dal 4 dicembre. Questi nuovi progetti lavorativi, uniti alle serate in discoteca dove è molto richiesto, stanno tenendo Andrea Damante impegnato e magari non ha molto tempo per pensare che la sua ex Giulia De Lellis sta andando avanti insieme a Irama.