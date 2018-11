Uomini e Donne, Nicolò Ferrari contro Claudio Sona? Tutta la verità su Mario Serpa

Nicolò Ferrari contro Claudio Sona? Ecco cosa è successo tra i due ex di Uomini e Donne

C’è dell’attrito tra Nicolò Ferrari e Claudio Sona, forse un attrito a senso unico. Almeno così pare. Le ultime dichiarazioni di Nicolò hanno sorpreso molti fan di Uomini e Donne che ignoravano quanto stesse succedendo tra lui e l‘ex tronista Claudio, a causa si Mario Serpa. I protagonisti della vicenda non sono soltanto loro, ma anche i Clario, ovvero i fan dell’ex coppia Claudio e Mario. Facciamo una premessa: la settimana scorsa Nicolò ha risposto alla domanda di un suo follower che gli ha chiesto la sua opinione sull’opinionista del trono Classico. Lui naturalmente ha spiegato il suo pensiero e la cosa sembrava essere finita là. E invece no: Claudio Sona ha smesso di seguire Nicolò su Instagram dopo le parole di apprezzamento su Mario.

Claudio Sona ha smesso di seguire Nicolò, lui risponde così

Poco fa Nicolò ha fatto sapere che su Twitter si è aperta una faida tra i Clario e che molti abbiano commentato il defollow di Sona: “Mi avete segnalato che su Twitter tra i Clario sia scoppiato un putiferio perché sembrerebbe che Claudio Sona mi abbia defollowato dopo che ho risposto a una domanda su Mario Serpa. Ci tengo a chiarire la mia posizione. Mi è stata fatta una domanda nello specifico su Mario, ho parlato in maniera positiva rispetto a lui come persona. Almeno per quel poco che lo conosco. L’ho conosciuto in un ambiente televisivo, non lo conosco al di fuori”. Ed effettivamente Mario era opinionista durante il trono di Nilufar, si sono conosciuti così. Ed è altrettanto vero che Claudio non risulti più tra i followers di Nicolò Ferrari! Sarà bastato davvero così poco per convincerlo a non seguire più l’ex corteggiatore?

Nicolò Ferrari contro Claudio Sona? L’ex corteggiatore chiarisce la sua posizione su Mario Serpa

A Nicolò non è rimasto da fare altro che chiarire la sua posizione in merito a Claudio Sona e Mario Serpa: “Il fatto che abbia un’opinione positiva su Mario non implica che io odi Claudio, detesti Claudio. O pensi che sia una cattiva persona. Anzi, reputo che sia una bravissimo ragazzo anche lui. Non conosco né Claudio né Mario bene, però ho un’ottima opinione di entrambi. Reputo entrambi due bravissime persone. Non so perché la loro storia sia finita, nel senso non deve interessarmi e non mi interessa. Ciò non toglie che se ho un’opinione positiva di uno non debba averla anche sull’altro. Li apprezzo tutt’e due, di fatti seguo entrambi su Instagram. Tutto qua”. Insomma, Nicolò non ha nulla contro Claudio. Ma potremmo affermare il contrario? Attendiamo sviluppi…