Fedez e Chiara Ferragni commossi per Rebecca: il gesto che ha emozionato tutti

Fedez e Chiara Ferragni, una giornata speciale per la coppia

Oggi Fedez e Chiara Ferragni hanno trascorso una giornata davvero molto speciale. I più informati sapranno che durante il loro matrimonio hanno organizzato una raccolta fondi per fare beneficienza. Non hanno scelto un’organizzazione a cui fare una donazione, ma hanno incontrato direttamente la persona scelta da loro in prima persona. Chiara e Fedez hanno scelto Ramona, una ragazza di Torino che oggi li ha ospitati in casa sua. Esatto, stamattina la coppia si è recata a Torino per trascorrere qualche ora insieme alla ragazza che hanno deciso di aiutare. A lei faranno un regalo davvero molto grande, ma allo stesso tempo anche Ramona è riuscita a regalare momenti speciali a Fedez e Chiara.

Chiara Ferragni e Fedez incontrano Ramona: è la ragazza che aiuteranno con la raccolta fondi del matrimonio

Fedez ha pubblicato diversi video su Instagram insieme a Chiara, non ha mancato di sottolineare che stavano godendo un ottimo pasto insieme alla famiglia di Ramona. La ragazza ha ringraziato in uno di questi video la coppia: “Volevo ringraziare tutti gli invitati che hanno partecipato alla raccolta fondi. Mi regaleranno una cosa meravigliosa, poi Chiara e Fede spiegheranno nel dettaglio tutto quanto”. I dettagli sono stati effettivamente spiegati dalla coppia nei video successivi, mentre erano di ritorno a casa a Milano. Ma ciò che ha colpito è l’emozione di Chiara Ferragni e Fedez. Lei aveva gli occhi lucidi mentre Ramona parlava, Fedez ha tentato di ringraziarla ma non ha trovato le parole giuste: “Ci tenevamo a ringraziare te, perché ci hai regalato una bellissima e… Cioè… Boh, molto bello. Sono senza parole”. Un momento di vita quotidiana insieme a una famiglia come tante che porteranno nel cuore per sempre. E sono giornate che li aiutano a dimenticare le tante critiche che ricevono fin troppo spesso.

Fedez e Chiara Ferragni news, il grande regalo per Ramona grazie alle loro nozze

Fedez ha raccontato che Ramona è una ragazza che trasmette molta energia. Chiara Ferragni ha spiegato perché hanno scelto proprio lei: “Abbiamo scelto lei fra le migliaia di email che abbiamo ricevuto perché è una persona a cui possiamo dare un aiuto concreto. Ramona ha avuto un tumore molto raro che l’ha costretta all’amputazione di una gamba. Abbiamo deciso che utilizzeremo i fondi per una protesi grazie alla quale Ramona potrà essere indipendente al cento per cento”. A queste parole, Fedez ha aggiunto che Ramona senza il loro aiuto avrebbe ricevuto tramite la Asl una protesi che non le avrebbe permesso di tornare a camminare. Ha colto l’occasione per dire che sarebbe opportuno aggiornare il nomenclatore, che non viene aggiornato dal 1999. Il giudice di X Factor, protagonista di un’accesa polemica nell’ultima puntata, si è emozionato ripensando alla giornata trascorsa con Ramona. Lo ha arricchito, ha spiegato, e lo ha aiutato a rivalutare le priorità della vita. “Esperienze che fanno tanto bene”, ha detto infine.