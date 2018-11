Fedez e Manuel Agnelli, è lite a X Factor 2018: polemica tra i giudici

X Factor 2018, Fedez e Manuel Agnelli litigano per Sherol e Naomi

La lite tra Fedez e Manuel Agnelli ha mantenuto alta la tensione nella sesta puntata di X Factor 2018. In questa 12esima edizione, anzi anche nelle precedenti, i due giudici hanno spesso avuto battibecchi durante i Live. Normale amministrazione, direte voi, visto che nella fase viva della gara i giudici dicono la loro sulle performance e cercano di mandare fuori strada i concorrenti della squadra rivale. Lo starebbe facendo in modo particolare Manuel quest’anno: è ciò che ha ipotizzato Fedez nelle scorse settimane a X Factor. Cosa è successo stasera? Fedez e Manuel hanno litigato dopo l’esibizione di Naomi, che ha cantato Look at me now di Chris Brown. La Over è stata molto brava, il pubblico l’ha premiata con una bellissima ovazione e Fedez è corso ad abbracciarla. Peccato che il giudizio di Manuel abbia interrotto la magia non appena Alessandro Cattelan gli ha dato la parola per commentare l’esibizione.

La lite di Fedez e Manuel Agnelli nella sesta puntata di X Factor

Manuel Agnelli ha detto di non aver ben compreso la scelta di questo brano da assegnare a Naomi, ma è stato fischiato dal pubblico. Segno del fatto che la cantante degli Over sia piaciuta, ma a onor del vero è piaciuta anche a Manuel, come ha detto poco dopo. Semplicemente il giudice delle Under Donna ha avuto l’impressione che la cantante fosse a tratti ingabbiata, mentre in altre esibizioni l’ha trovata più libera e più piacevole. Non ha trovato, insomma, una coerenza in questa assegnazione di Fedez. Quest’ultimo ha voluto subito rispondere, prima che le parole del collega andassero perse: “Il punto di coerenza segue il cavallo di battaglia di Jessie J con Bang Bang, però mi chiedo se questo è esercizio di stile allora fare Whitney Houston e Adele per Sherol cos’è?”. È stata premura di Fedez chiarire anche che la scelta di Look at me now per Naomi è stata fatta il ballottaggio della settimana scorsa: “Abbiamo puntato su una cosa difficile e impossibile da fare per far vedere che Naomi è meritevole di rimanere”. Dalla polemica alla lite tra Fedez e Manuel il passo è stato breve, e non è stata la prima in questa edizione.

Fedez e Manuel Agnelli, la polemica a X Factor per le assegnazioni

“Di lei non sono riuscito a vedere l’emozione, non la bravura”, ha sottolineato Manuel. Secondo Fedez con il brano di Naomi non c’era di certo da piangere, ma Manuel ha ribadito che si riferiva alla cantante e non alla canzone che le è stata assegnata. Il rapper ha proseguito, mentre l’altro ha preferito chiudere: “Va bene, ho detto quello che dovevo dire”. Il pubblico si è schierato dalla parte di Naomi urlando in coro “Fuori, fuori” alle parole di Manuel, ma per la cantante sono arrivati ulteriori complimenti nella puntata. Sarà finta qui la polemica tra Manuel Agnelli e Fedez a X Factor 2018? Ebbene no, il rapper l’ha riaperta dopo l’esibizione di Luna, anticipata da un video riassuntivo della settimana. Fedez, che dirà addio al talent show, ha colto la palla al balzo e ha risposto alle parole dell’altro giudice: “Nel video Manuel dice seguire il flow e gli incastri è più difficile che rappare. Penso per fare un paragone con Naomi. Ma non c’è bisogno di fare paragoni. Siete state brave entrambe”. Manuel ha preferito non rispondere.