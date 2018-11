X Factor 2018 assegnazioni e brani sesta puntata: il 29 novembre tornano gli inediti

Assegnazioni X Factor 2018 sesta puntata: giovedì 29 novembre anche gli inediti

Nel daily di oggi abbiamo scoperto le assegnazioni della sesta puntata di X Factor 2018. Oltre a scoprire i brani di giovedì 29 novembre, possiamo darvi qualche anticipazione in più. Grazie a Manuel Agnelli infatti abbiamo appreso che nella sesta puntata ci saranno due manche: nella prima i concorrenti canteranno i brani assegnati, nella seconda saliranno sul palco con gli inediti. Li hanno presentati la settimana scorsa, sono molto piaciuti e ci sarà occasione di riascoltarli live nella sesta puntata, ma soltanto per un minuto e mezzo. La versione abbreviata è dovuta ai tempi televisivi e naturalmente non canterà il concorrente che nella prima manche finirà al ballottaggio. Chi sarà? Forse Naomi, l’unica cantante ancora in gara degli Over di Fedez. Lei è reduce da due ballottaggi consecutivi, per questo rischia più di altri. Manuel intanto ha la squadra Under Donne intatta, è soddisfatto e crede in loro: “Ho dato assegnazioni che non avrei mai dato, ma il loro talento mi costringe a farlo”.

X Factor, le assegnazioni per la sesta puntata: i brani del 29 novembre 2018

L’assegnazione per Naomi è Look at me now di Chris Brown. La cantante di Fedez ha reagito bene e sembra pronta a dare il massimo: “Sono molto spaventata, ma allo stesso tempo ho uno sprono in più. Questo è rap, è uno stile seguito e amato. E poi se riesco a farlo è una cosa disumana. A me piacciono ste cose che vanno oltre il normale!”. Naomi è pronta alla sfida, ma spaventata dal dover imparare le parole del brano assegnato in pochi giorni. “Dobbiamo tentare il tutto per tutto”, ha commentato Fedez che vorrebbe la sua unica cantante in finale prima di dire addio al programma. E secondo il giudice la concorrente meriterebbe la finale, pur sapendo che è difficile dopo essere andata al ballottaggio con l’inedito. Martina canterà Hyperballad di Bjork: “Sono molto contenta, se è strano è Martina Attili quindi va bene”, ha detto. Manuel ha spiegato di aver scelto questo brano per la personalità particolare della concorrente: “Credo che lei abbia in sé questa teatralità un po’ pazza che a Beyork viene naturale”. A Sherol è stata assegnata Turning tables di Adele, una canzone stupenda che però lei non conosceva bene.

Brani assegnati per la sesta puntata di X Factor: cosa canteranno i concorrenti

Cosa canterà Luna, dopo l’inedito dedicato al fidanzato? The Monster di Eminem e Rihanna. Un pezzo difficile, ma nelle sue corde: “Non mi fa stare tranquilla per niente. Le aspettative saranno alle stelle. E io sono Luna. E lui è Eminem”, ha commentato la giovane concorrente. Veniamo alle assegnazioni di X Factor 2018 degli Under Uomini. Anastasio canterà Stairway to heaven dei Led Zeppelin e ha osservato che a lui vengono assegnati sempre brani molto impegnativi e che comportano grandi responsabilità. Ma pensiamo che sia perfettamente in grado di assumersi tali responsabilità, visto il suo enorme talento. Mara ha assegnato a Leo Gassman La terra degli uomini di Jovanotti. “Che bella, mi ricorda la mia infanzia. Lui è uno dei mostri sacri della mia vita”, ha detto il giovane che è più felice del solito dopo aver rivisto la sua fidanzata. Domani completeremo le assegnazioni di X Factor 2018 per la sesta puntata con il brano dei Bowland!