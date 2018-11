X Factor 2018 assegnazioni quinto Live: gli inediti della puntata del 22 novembre

Assegnazioni X Factor 2018 quinta puntata: gli inediti di giovedì 22 novembre

Impazienti di ascoltare gli inediti di X Factor 2018? Le assegnazioni per la quinta puntata dei Live infatti non prevedono brani di altri artisti, ma dei concorrenti stessi. È un’occasione per mettersi in gioco con qualcosa di proprio. Un’occasione che i ragazzi aspettavano, come qualsiasi persona che sogna di fare il cantante nella vita. Giovedì 22 novembre 2018 saliranno sul palco dell’X Factor Arena e canteranno qualcosa che parla di loro. Curiosi di scoprire i nomi degli inediti assegnati per la quinta puntata? Possiamo dirvi subito che ci saranno due graditi ritorni, due canzoni presentate già durante le Audizioni e che avevano conquistato il pubblico. Il primo è Cherofobia di Martina, che sogna di sentire il pubblico cantarla insieme a lei stavolta. Secondo Manuel l’inedito di Martina “è il pezzo di questa edizione, è già una hit. Si sta costruendo da solo”. Nella quinta puntata di X Factor 2018 riascolteremo anche La fine del mondo di Anastasio. Scopriamo le altre assegnazioni!

X Factor 2018, i nomi degli inediti della quinta puntata dei Live

L’altro Under Uomini di Mara Maionchi, ovvero Leo Gassmann, canterà una canzone sull’amore. Si intitola Piume, un nome che però non piace molto al giudice: “Parla della leggerezza che ti può dare l’amore nella vita. Non penso riuscirò a convincere Mara, ma mi caratterizza e l’ho voluto chiamare così”, ha detto il cantante. La dedicherà alla sua fidanzata misteriosa? L’assegnazione della quinta puntata per Sherol non sarà semplice da affrontare, Non ti avevo ma ti ho perso parla di suo padre. È un discorso immaginario con il genitore che lei non ha mai conosciuto: “Sarà dura, come faccio a non sentire un testo del genere. è come se non lo avessi mai avuto, però sento di averlo perso. Sento la mancanza”. Luna canterà Los Angeles, un titolo scelto non a caso visto che in America si trova il suo fidanzato e quindi parla anche di questo! La cantante sarda è molto contenta del brano scritto appositamente per lei e non ne ha fatto mistero nel daily: “Parla anche del mio essere caparbia. Non ho scritto questo testo ma mi è stato cucito addosso. Mi descrive perfettamente. Mi sento onorata”.

Brani assegnati per il quinto Live di X Factor 2018

I Bowland porteranno sul palco Don’t stop me, un brano scritto da loro tre anni fa. Naomi presenterà Like the rain e si augura di non finire al ballottaggio come la scorsa volta. Renza canterà Cielo inglese ed è pronta a presentarlo al pubblico: “Con l’inedito si vedrà un altro spicchiettino di me. Più moderno, ma sempre molto pacato e incisivo. Un mix fra tutte le cose che si sono viste adesso. Non si chiude un cerchio, ma si continua una spirale”. Queste dunque le assegnazioni per il quinto Live di giovedì 22 novembre. Non ci resta che aspettare la prossima puntata di X Factor 2018 per ascoltare gli inediti!