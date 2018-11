Leo Gassmann fidanzato: la rivelazione del cantante in diretta a X Factor 2018

Leo Gassmann è fidanzato, lo ha rivelato nella quarta puntata di X Factor 2018

Abbiamo scoperto stasera che Leo Gassmann è fidanzato. È dalle puntate delle Audizioni che le fan si interrogano sulla vita privata del cantante di X Factor 2018. Oggi è stato lui stesso a rivelare cosa succede in campo sentimentale. Non ci sono dubbi sul fatto che sia tra i preferiti del pubblico in questa edizione del talent show, forse anche per merito del suo bel faccino da bravo ragazzo. Ma che ha già una dolce metà. Nessuna traccia su Instagram, nessuna dichiarazione fuori posto fino a oggi (o forse sì). E poi la notizia bomba sul palco di X Factor: Leo Gassmann ha una fidanzata e a lei ha dedicato l’esibizione del quarto Live di stasera, giovedì 15 novembre.

X Factor, la dedica di Leo Gassmann alla fidanzata in diretta

Nel video riassuntivo della settimana, Leo ha commentato il brano che gli è stato assegnato. Ha anche parlato delle emozioni che il brano gli suscita. Ed è stato proprio in questo video che ha detto di voler dedicare la canzone a una persona per lui molto importante: “Una persona a cui tengo e che mi aspetta fuori”, ha detto. E indovinate un po’? La fidanzata di Leo Gassmann era presente in studio (ma non sono l’unica coppia di X Factor 2018)! Ebbene sì, dopo che tutti i giudici si sono espressi sulla sua esibizione, lui ha indicato qualcuno nel pubblico e ha fatto un cuore con la mano. Inutile dire che sui social le fan hanno commentato con disperazione questa rivelazione, perché sono tante le fan innamorate del figlio di Alessandro Gassmann.

Leo Gassmann a X Factor saluta la fidanzata e supera la quarta puntata

L’esibizione sulle note di Pianeti di Ultimo dedicato alla fidanzata, che per ora non ha un nome e un volto, ha fatto volare Leo Gassmann dritto alla prossima puntata di X Factor 2018. E superando il quarto Live, presenterà la prossima settimana un suo inedito. C’è da dire, comunque, che su Twitter non tutti hanno apprezzato la sua performance, così come i giudici hanno detto di aspettarsi ancora molto da lui.