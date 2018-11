X Factor 2018 quarta puntata: eliminato, replica e riassunto Live del 15 novembre

X Factor 2018, cosa è successo nella quarta puntata dei Live

La quarta puntata di X Factor 2018 si è appena conclusa e possiamo già darvi il riassunto dei Live del 15 novembre. Parleremo anche della replica, per chi si fosse perso la serata. L’appuntamento di questa settimana prevedeva una gara a tre manche, con un ballottaggio a tre concorrenti. Uno fra loro è stato salvato dal pubblico, l’altro avrebbero dovuto salvarlo i giudici ma si è verificato il Tilt e quindi l’eliminato della quarta puntata è stato deciso dal pubblico. Nella prima manche si sono sfidati Seveso Casino Palace, Renza Castelli e Martina Attili. Nella seconda manche hanno cantato Naomi, Leo Gassman e Sherol. Infine, nella terza abbiamo visto le esibizioni di Anastasio, Luna Melis e Bowland. Quest’ultima manche in particolare è stata la più sofferta, perché sono tutti e tre molto bravi e apprezzati dal pubblico.

X Factor 2018, riassunto quarta puntata del 15 novembre

Esibizione rock per i Seveso Casino Palace, come aveva chiesto Manuel Agnelli nella terza puntata dei Live. “Questa è la vostra dimensione”, ha commentato Mara e ha trovato l’appoggio di Fedez. Per Manuel devono ancora lavorare, ma è stato un passo avanti. Renza non ha convinto del tutto i giudici, ma Fedez era consapevole della difficoltà del brano. Martina intensa come sempre, ma in lei Fedez ha trovato debolezze nella parte rap dell’esibizione. Mara ne ha approfittato per ribattere a una puntualizzazione di Manuel della settimana scorsa su cui hanno battibeccato. Seveso Casino Palace al ballottaggio e si è passati alla seconda manche. Naomi ha cantato per la prima volta in italiano, Fedez ha rischiato e i giudici hanno apprezzato il coraggio. La difficoltà del brano forse era troppo alta, ma è stata brava. Leo Gassmann, che si è fatto sfuggire una confessione, ma da lui i giudici si aspettano di più. Sherol ha cantato bene, su di lei al banco si spendono sempre belle parole. A finire al ballottaggio dopo la seconda manche è stata Naomi.

Eliminato quarta puntata X Factor 2018 e replica: chi è uscito stasera?

Anastasio ha fatto un’esibizione bomba che ha mandato in delirio Mara Maionchi! Manuel lo vede già in finale, e non è l’unico. Luna Melis ha raccolto bei giudizi, ma Lodo l’ha trovata meno incisiva del solito e Fedez ha manifestato qualche perplessità. Hanno concluso la gara della quarta puntata di X Factor 2018 i Bowland, che sono sempre una conferma e che sono protagonisti anche del gossip. Al ballottaggio si sono sfidati Seveso Casino Palace, Naomi e Luna Melis. Quest’ultima è stata salvata dal pubblico. Chi è uscito? L’eliminato della quarta puntata di X Factor 2018 sono i Seveso Casino Palace. Potete vedere la replica del quarto Live mercoledì prossimo in chiaro su TV8 oppure On Demand su Sky.