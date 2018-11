X Factor 2018 terza puntata: eliminato e riassunto del Live dell’8 novembre

By

La terza puntata di X Factor 2018, cosa è successo nel Live di giovedì 8 novembre

La terza puntata di X Factor 2018, dell’8 novembre, si è aperta con un momento molto emozionante. Fedez ha cantato la sua nuova canzone, Prima di ogni cosa, dedicata al figlio Leone e un bacio dato a Chiara Ferragni, presente nel pubblico, ha suggellato il momento. E poi Alessandro Cattelan ha presentato i giudici di X Factor 2018 con i concorrenti ancora in gara nelle relative categorie. E subito siamo entrati nel vivo della gara. Questi i cantanti della prima manche: Naomi, Bowland, Luna, Emanuele Bertelli, Sherol. Nella seconda manche si sono sfidati Leo Gassmann, Seveso Casino Palace, Renza Castelli, Martina Attili, Anastasio. I concorrenti si sono esibiti nell’ordine in cui ve li abbiamo presentati. Scopriamo subito il riassunto della terza puntata!

Terza puntata X Factor 2018: riassunto del Live dell’8 novembre

I concorrenti si sono esibiti sui brani che sono stati assegnati questa settimana. Molti di loro hanno ricevuto complimenti per il percorso, altri hanno convinto meno alcuni giudici che hanno dato consigli. Tutto sommato comunque sono state esibizioni convincenti. I Bowland sono stati accolti con un grande applauso del pubblico, segno del fatto che sono molto amati: saranno i Bowland i vincitori di X Factor 2018? Presto per dirlo, intanto la loro esibizione ha conquistato anche i giudici. E sono arrivati i complimenti per le assegnazioni di Lodo! Fedez si è complimentato dicendo che sta iniziando a capire le scelte del collega, che invece è stato criticato pesantemente da Asia Argento.

Eliminato X Factor 2018 terza puntata: Emanuele Bertelli è uscito contro i Seveso Casino Palace

Il concorrente meno votato della prima manche e che quindi è finito al ballottaggio è stato Emanuele, come era facilmente prevedibile. Al termine della seconda manche invece, i Seveso Casino Palace sono finiti all’ultimo scontro. Chi è uscito nella terza puntata di X Factor 2018? L’eliminato dell’8 novembre è Emanuele Bertelli, deciso dal Tilt. E ci dispiace molto.