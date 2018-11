Replica X Factor terza puntata 8 novembre 2018: dove rivedere l’ultimo Live

Replica X Factor 2018, dove rivedere la terza puntata di giovedì 8 novembre e quando

Siete in cerca della replica di X Factor 2018? La terza puntata sarà disponibile On Demand per i clienti Sky, ma anche per chi vede il talent show in chiaro sarà possibile seguire i Live. Vi racconteremo comunque tutto ciò che è successo nell’appuntamento di giovedì 8 novembre, una sorta di riassunto della puntata che servirà ai tanti che magari non avranno tempo e modo di guardare la replica della terza puntata. X Factor 2018 è molto seguito e la gara interessa anche chi non ha Sky. La serata si è aperta con una bellissima esibizione di Fedez: ha cantato Prima di ogni cosa, la canzone dedicata al figlio Leone. Lui e i Sofi Tukker sono stati gli ospiti della serata.

X Factor 2018 replica: il riassunto della terza puntata dell’8 novembre

Vi abbiamo già presentato i brani assegnati ai concorrenti stasera e i giudici hanno avuto divergenze sui percorsi che si stanno facendo con i vari artisti delle squadre. La prima a esibirsi è stata Naomi: Manuel Agnelli ha contestato la scelta di Fedez sul modo di interpretare Think da parte di Naomi, Lodo vorrebbe sentirla in italiano. Grande conferma di X Factor 2018 sono i Bowland, anche nella terza puntata dell’8 novembre 2018 hanno raccolto complimenti e applausi. Luna Melis sulle note di Lana Del Rey è stata bravissima. Sherol si è esibita in italiano e si è emozionata così tanto che versare qualche lacrima a fine esibizione. Non c’è bisogno di aggiungere altro.

Emanuele Bertelli al pianoforte non ha convinto Fedez, che ha avuto da ridire anche sull’arrangiamento del brano di Post Malone. “Non ci siamo”, ha detto il rapper che ha consigliato al ragazzo di farsi guidare più da Mara Maionchi nelle scelte dei brani. Manuel Agnelli non ha notato miglioramenti, secondo lui Emanuele si è spersonalizzato nel percorso a X Factor 2018. Emanuele è alla ricerca del suo posto nel panorama musicale, non ha ancora le idee chiare e vuole sperimentare. In questo ha trovato l’appoggio di Lodo. Mara lo ha trovato convincente.

Riassunto terza puntata X Factor 2018: la replica dei Live

Tutto liscio nella seconda manche. Nella replica di X Factor 2018 della terza puntata noterete come i giudici abbiano apprezzato l’esibizione di Leo Gassmann, lo trovano migliorato e molto naturale nel cantato. Esibizione dei Seveso Casino Palace: a Mara sono piaciuti, anche a Fedez rispetto alla settimana scorsa e Manuel pensa che debbano cambiare formula, smettendo di fare pezzi che non hanno a che fare con il loro repertorio e adattandoli al loro stile. Lodo ha spiegato che sta facendo con loro un percorso per portarli a suonare canzoni rock.

Renza è piaciuta. Martina si è esibita sui pattini e ha incantato tutti. Lodo è rimasto colpito e affascinato, per Mara è stata piacevole e carina. Ultimo cantante in gara nella terza puntata di X Factor 2018 è stato Anastasio, uno dei concorrenti più forti di questa edizione. Per Manuel dovrebbe sperimentare altro, ma a prendere le difese del rapper ci ha pensato Fedez, secondo cui Anastasio non dovrebbe essere snaturato.

Replica X Factor 2018: dove rivedere la terza puntata

Al ballottaggio si sono sfidati Emanuele Bertelli e Seveso Casino Palace. L’eliminato della serata è stato Emanuele. Ma veniamo al nocciolo della questione: dove vedere la terza puntata di X Factor 2018? La replica andrà in onda sul canale TV8 mercoledì prossimo, come succede ogni settimana. Inoltre sarà possibile rivedere il Live sulo stesso canale anche il sabato alle 14. Le puntate sono disponibili sempre su Sky e Now Tv.